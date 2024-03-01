深惠城際鐵路、深大城際鐵路迎來新進展：完善粵港澳大灣區交通

深惠城際鐵路迎來新進展。東深工作井至大運北區間左線盾構順利始發，這是繼東深工作井至鳳崗站區間貫通後的再始發，實現區間隧道洞通的里程碑工期的同時，標誌著區間隧道盾構施工再踏新徵程並進入軌道工程施工新階段。



深惠城際鐵路前海保稅區至坪地段起於深圳市前保站，止於深圳市坪地站，途經深圳市前海合作區、寶安區、南山區、龍華區、龍崗區，東莞市鳳崗鎮，正線長58.860km（深圳市52.836km，東莞市6.024km），設站11座，全線採用地下敷設方式，是連結粵港澳的重要組成部分。



據「深圳地鐵」消息，東深工作井至大運北站區間左線全長2725.441m，屬雙洞單線結構，從東深工作井東端頭始發至大運北站地下層端頭井接收，共1515環。盾構隧道區間最大坡度為6.557‰，主要穿越泥質粉砂岩，含礫黏性土、粉質黏土、灰岩、大理岩。

盾構掘進過程中連續下穿油甘埔斷裂帶、龍鳳山、龍城斷裂帶、高速橋、立交橋、輸水管涵等不良地質和既有在用構築物。區間燃氣、給水、雨污水、通訊、電力等管線縱橫交錯，岩溶發育強烈，地質情況複雜，施工難度大，施工安全風險高。

深惠城際鐵路。

公開資料顯示，深惠城際鐵路由深圳前海引出，經西麗、龍華、平湖、東莞鳳崗、龍崗、東莞謝崗至惠州瀝林北站接軌莞惠城際。其中，惠深城際前海保稅區至坪地段已於2022年12月動工。

深惠城際鐵路前海保稅區至坪地段起於深圳市前保站，止於深圳市坪地站，途經深圳市前海合作區、寶安區、南山區、龍華區、龍崗區，東莞市鳳崗鎮，正線長58.860km（深圳市52.836km，東莞市6.024km），設站11座，全線採用地下敷設方式。

深大城際鐵路迎新進展

深大城際（深圳段）起自深圳市寶安機場T4站，途經深圳市寶安區、龍華區、龍崗區，終至坪山區聚龍站，線路全長約69.2km。線路設計時速為160km。全線設地下站11座，分別為：T4樞紐、機場東、黃麻布、石岩中心、龍勝、民治北、五和、白坭坑、大運、坪山、聚龍。近日也迎來新進展。

深大城際鐵路工程線路平面示意圖（深圳發布）

2月28日在地下22米處，隨著刀盤緩緩轉動深大城際鐵路1標五工區民五區間「新程一號」盾構機順利始發。

此次始發的盾構區間為民治北站-五和站右線區間，長度2015.3m，區間隧道埋深約17~34m。此盾構區間穿越地層異常複雜，其中上軟下硬地層佔比45%，全斷面硬岩佔比30%，且工程沿線建構築物繁多，側穿居民小區、既有地鐵營運線路，下穿多處天橋、高速、鐵路、橋樑、燃氣管線，同時車站始發井長度僅36.4m。

團隊在極度受限的空間裡順利完成了各項始發準備工作。另外，針對各類風險編制安全專項施工方案，確保方案的安全性、科學性、合理性和可行性，同時結合超前地質預報、超前水平注漿加固、全天候智能沉降監測等先進技術，以確保盾構機在複雜地質條件下安全平穩掘進。

（深圳地鐵）

城際鐵路作為深圳對外聯絡的重要通道對完善粵港澳大灣區城際網路，實現區域經濟一體化發展具有重要意義。