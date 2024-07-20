深大城際料2026年建成通車　坪山至寶安機場最快僅需40分鐘

橫跨深圳市坪山區、龍崗區、龍華區和寶安區的深大城際，迎來建設進展，預計2026年建成通車後，坪山至深圳寶安國際機場最快僅需40分鐘。



深大城際黃麻布站至石岩中心站區間右線，雙模盾構機模式轉換調試驗收順利通過。（深圳新聞網）

據深圳新聞網報道，深大城際黃麻布站至石岩中心站區間右線，雙模盾構機模式轉換調試驗收順利通過，標誌該盾構機順利完成分體轉整體，及第一次掘進模式轉換。

黃麻布站至石岩中心站區間全長7.837公里，存在長距離硬岩、上軟下硬地層以及軟土地層，地質條件異常複雜，盾構機單一掘進模式無法滿足施工要求。項目團隊投入4台「土壓+TBM」雙模盾構機，在進入長距離超硬岩地層時，可轉換成TBM模式進行掘進，其間共需進行16次模式轉換。

黃麻布站至石岩中心站區間線路圖。（深圳新聞網）

深大城際（深圳段）起自深圳市寶安機場T4站，途經寶安區、龍華區、龍崗區，終至坪山區聚龍站，線路全長約69.2km。線路設計時速為160km。

全線設地下站11座，分別為T4樞紐、機場東、黃麻布、石巖中心、龍勝、民治北、五和、白坭坑、大運、坪山、聚龍。

深大城際鐵路工程線路平面示意圖。（深圳新聞網）

深大城際預計2026年建成後，坪山至深圳寶安國際機場最快僅需40分鐘。屆時，將進一步加強深圳東部與西部、中部之間的快速聯繫。城際鐵路作為深圳對外聯繫的重要通道，對大灣區交通互聯互通，深莞惠都市圈一體化均具有重要的戰略意義。