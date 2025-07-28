深圳將添新高鐵站　羅湖北站計劃9月開工　鏈接深汕高鐵、地鐵

據深圳新聞網報道，深汕高鐵羅湖北站計劃於今年9月底開工建設，預計將於2027年11月底建成。



日前，新建深圳至深汕特別合作區鐵路羅湖北站及相關工程施工總價承包招標資格預審公告發布，根據公告，深汕高鐵羅湖北站計劃9月底開工，預計將於2027年11月底建成。

深汕高鐵是粵港澳大灣區基礎設施互聯互通規劃的重要項目，全長125.5公里。建成後南山區到深汕特別合作區僅需30分鐘。

深圳至深汕合作區鐵路線路平縱斷面示意圖。

羅湖北站作為東部交通樞紐鏈接深汕高鐵以及深圳地鐵。

羅湖北站作為東部交通樞紐鏈接深汕高鐵以及深圳地鐵。

羅湖北站位於清水河片區，是深汕高鐵的關鍵站點之一。深汕高鐵起自深圳樞紐西麗站，經深圳市南山、龍華、福田、羅湖、龍崗、坪山，惠州市大亞灣、惠陽、惠東至深汕特別合作區，終至深汕特別合作區深汕站。

根據規劃，該站將集成深汕高鐵、深圳地鐵3號線、14號線、17號線、25號線以及城際鐵路，成為大灣區東部輻射粵東地區的核心樞紐。

項目初步設計批覆概算487.9億元。由深圳市全額投資，深圳地鐵集團負責項目實施和資產管理，中國鐵路廣州局集團有限公司負責建設。