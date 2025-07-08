皇崗、福田口岸今年客流破3800萬人次　高鐵跨境客流亦有增長

《深圳特區報》消息，今年上半年，跨境遊持續火熱，讓地處深港河套合作區核心區位的皇崗、福田口岸出入境客流持續高位運行。



福田口岸。（深圳口岸發布）

福田口岸離境大堂外人潮。(facebook圖片)

據深圳邊檢總站統計，截至7月5日，皇崗邊檢站今年共查驗出入境人員超3800萬人次，出入境車輛逾235萬輛次，同比分別增長10%、15%。今年上半年，皇崗邊檢站所轄各口岸5次刷新復關以來單日客流高峰、13次刷新車流高峰，超2520萬港澳旅客經皇崗、福田口岸出入境，同比增長5.3%。

同時，客流增長有從周末休閒娛樂向平日展會商貿擴展趨勢。上半年，深圳市福田區舉辦超40場涉及文旅、體育、教育、電子科技等方面的展會，吸引大量港澳居民和外籍旅客參與，其中多數活動均未在周末時段舉辦，但活動單日港澳居民入境人次增幅均超18%，反映出深港兩地經貿聯繫融合進一步加深。

皇崗口岸跨境車流。（深圳特區報）

口岸「夜經濟」逐漸成為粵港兩地經濟發展新增長極。24小時開放的皇崗口岸，在各種夜演、夜遊、夜市、夜娛等文旅新業態火熱帶動下，口岸夜間客流較2024年增長18%，其中內地居民、港澳居民分別同比增長25%、14%，均高於日間增幅。

高鐵跨境客流亦有增長

除了口岸，高鐵跨境客流也有一定幅度的增長。據深圳鐵路，今年上半年，廣深港高鐵累計運送跨境旅客達1503.2萬人次，與去年同期相比增長208.8萬人次，日均8.3萬人次，增幅達16.1%。

廣深港高鐵呈現出雙向客流同步增長的強勁態勢。今年上半年，廣深港高鐵累計開行旅客列車超3.7萬列。由香港西九龍發往內地的旅客達736.2萬人次，較去年同期增長96.7萬人次，增幅為15.1%。其中，發往廣東省內的旅客達583.8萬人次。發往深圳地區的旅客達261.6萬人次，同比增長75.7萬人次，增幅14.9%。

此外，內地發往香港西九龍的旅客達767萬人次，較去年同期增長112.1萬人次，增幅為17.1%。其中，廣東省內發往香港的旅客達606.8萬人次。深圳地區發往香港的旅客達285.8萬人次，同比增長50.8萬人次，增幅高達21.6%。

值得一提的是，今年跨境旅客於6月30日突破1500萬人次，相較去年提早了27天實現。今年上半年，在春節前後、清明、端午等節假日以及各類演出賽事等時期，廣深港高鐵單日跨境旅客均超10萬人次，充分體現了節假日和大型活動對人員流動的強大拉動作用。