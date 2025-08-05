暴雨｜深圳全市發布暴雨紅色預警　2018年以來首次

深圳自昨晚（8月4日）至今晨（5日）降雨加強，並預計今天日間強降雨將持續，全市廣泛地區的累計雨量可達到100毫米以上的大暴雨級別，局部地區料達雨量250毫米以的特大暴雨水平。深圳市氣象台已於今晨4時13分，將分區暴雨紅色預警信號擴展至全市，這也是深圳2018年颱風山竹以來，首次發出全市暴雨紅色預警信號。



氣象部門指出，從昨晚8時至今晨5時，深圳平均累計雨量84.0毫米，最大累計雨量208.3毫米（龍崗區崗頭站），最大一小時雨量99.0毫米（龍崗區山廈站）。

市氣象台於清晨將暴雨紅色預警信號擴至全市，呼籲各方注意防禦暴雨及其引發的內澇、山洪、滑坡、泥石流、地面塌陷等災害。

深圳市三防指揮部經會商研判，也決定於今晨4時15分，提升至防汛三級應急響應。各區、各部門要密切關注雨情水情，強化值班值守，及時轉移安置，加強關注地質災害等次生衍生災害，按照預案妥善做好防汛各項工作。