深圳罕見全市紅色暴雨預警路面成河 廣東廣西多地發山洪紅色預警
撰文：許祺安
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深圳市氣象台8月5日凌晨對全市發布暴雨紅色預警，進入暴雨緊急防禦狀態。深圳市氣象台是在凌晨近1時先將龍崗及坪山區部分區域升級為暴雨紅色預警信號，凌晨4時許再將暴雨紅色預警的發布區域擴展至全市，包括全市陸地、珠江口、深圳灣、大鵬灣、大亞灣。深圳市進入暴雨緊急防禦狀態，呼籲民眾迅速做好防禦工作，遠離低窪易澇等危險區域。
不過值得關注的是，深圳的紅色暴雨已於7時30分取消，許多網民則上傳深夜深圳路面成河流的畫面，認為在這樣的惡劣天氣還要上班十分不安全。
值得關注的是，近日北京、河北都出現暴雨天氣，更出線許多傷亡。國家防總辦公室、應急管理部有關負責人4日晚間主持防汛專題會商，調度部署重點省份強降雨防範應對工作。國家防汛抗旱總指揮部把對北京、天津、河北、廣東的防汛四級應急響應，提升至三級。
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廣東廣西多地發布山洪紅色預警
水利部和氣象局8月4日18時聯合發布紅色山洪災害氣象預警，預計8月4日20時至8月5日20時，北京東北部、河北北部、廣東中部和西部、廣西東部等地部分地區發生山洪災害可能性大（橙色預警）。
其中，廣東中部和西部、廣西東部局地發生山洪災害可能性很大（紅色預警）。其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害，官方呼籲各地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。
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