港澳遊艇自由行落地　廣州寄出珠江夜遊和長隆等重點景區免費優惠

6月18日，首批20余艘港澳遊艇相繼抵達廣州、深圳、珠海、中山四地指定口岸碼頭，順利入境開始首航，粵港澳遊艇自由行正式落地。



廣州同步推出針對港澳遊艇自由行來穗遊客的專屬文旅優惠措施：通過粵港澳遊艇自由行來穗的港澳遊客，憑乘坐遊艇入境的有效憑證，可在入境之日起15日內，分別享受廣州市重點旅遊景區和珠江夜遊各一次首道門票（船票）免費優惠。



港澳遊艇自由行落地 可暢遊大灣區九市 免換內地牌最長留半年

國務院批復同意港澳遊艇免擔保進出大灣區9市週。（深圳遊艇網）

據此前報道，6月18日，廣東省政府實施《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法》（下稱《管理辦法》），明確港澳遊艇獲發電子臨時船舶國籍證書並完成口岸查驗後，可經指定口岸進出內地，並在大灣區內地九市水域航行、停泊及在劃定的休閒活動水域範圍內展開水上休閒活動。證書有效期內允許多次進出內地，每次連續或年累計停留均不超過180天。

廣州地區旅遊景區協會聯合全市重點旅遊景區和珠江夜遊運營企業，為歡迎港澳同胞乘艇暢遊花城，宣布6月18日起，通過粵港澳遊艇自由行來穗的港澳遊客，憑乘坐遊艇入境的有效憑證，可在入境之日起15日內，分別享受廣州市重點旅遊景區和珠江夜遊各一次首道門票（船票）免費優惠。活動有效期至2026年12月31日。

納入活動的33家A級旅遊景區、1家省級旅遊度假區，涵蓋廣州塔、長隆旅遊度假區、白雲山風景區、正佳廣場商貿旅遊區、融創文旅城、天人山水旅遊區、森林海度假區、陳家祠、南越王博物院、廣州動物園、嶺南印象園等眾多優質景區，珠江夜遊船票也同步納入免費範圍。

廣州塔。（Getty）

將廣州優質文旅資源串珠成鏈，讓港澳遊客「乘一艘遊艇、游一座花城、品一城文化」，有效做大旅遊市場、帶動全域消費。

下一步，廣州將完善「郵輪出海、游船入城、遊艇入灣」立體水上旅遊生態，推出更多惠及港澳遊客的文旅產品和便民措施，攜手共建黃金內灣、共促大灣區文旅深度融合發展，為廣州加快建設世界級旅遊目的地、持續提升城市魅力與國際化水平注入新動能。