遊艇經濟｜港澳遊艇大灣區自由行　霍啟山：減輕港澳船主通關成本

國務院昨日（30日）發出覆批，同意在粵港澳大灣區內地九市暫時調整實施行政法規規定，南沙遊艇會董事長兼會長霍啟山認為，新措施將能減輕港澳遊艇船主的通關成本，更為「港艇北上」及大灣區濱水經濟發展打開了新篇章，他期望南沙遊艇會能成為落實新政策的先行示範基地，為港澳及海外遊艇提供高效便捷的服務。



國務院同意港澳遊艇大灣區自由行 出入廣東九市免擔保

國務院昨日向廣東省政府、司法部、交通運輸部、海關總署和國務院港澳辦發出批覆，同意港澳遊艇經指定口岸出入大灣區內地九個城市，分別是廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶，並可在灣區內實現自由行，同時實行免擔保和臨時船舶國籍登記政策。

國務院指出，廣東省政府要會同有關部門，根據該九市口岸實際情況，綜合考慮口岸類型、功能、通行能力以及監管條件等因素，科學合理確定相關港澳遊艇進出境口岸。同時要會同有關方面落實港澳遊艇源頭管理，和屬地管控責任，建立管理制度，加強協同監管、聯合執法，在確保有效防控風險前提下穩妥推進實施。

霍英東集團副主席、南沙遊艇會董事長兼會長霍啟山歡迎國務院同意對暫時入出內地相關港澳遊艇實行免擔保和臨時船舶國籍登記政策。（資料圖片）

身兼霍英東集團副主席的霍啟山歡迎新措施，他表示，過去十年，一直在不同崗位推動粵港澳遊艇自由行政策，包括早在2015年便以廣州市政協委員身份提交相關提案，後續通過廣州南沙國際遊艇博覽會、沃爾沃環球帆船賽-廣州停靠站等活動平臺積極配合政府探索港澳（外籍）船隻進出南沙的政策突破和操作創新，並在2026年廣東兩會上，再次遞交提案，建議完善粵港兩地海事、海關、邊檢的數據互聯互通機制，實現通關數字化、無感化。

霍啟山認為，新政策將能減輕港澳遊艇船主的通關成本，更為「港艇北上」及大灣區濱水經濟發展打開了新篇章。他指南沙遊艇會作為霍英東集團在粵港澳大灣區的中心南沙灣重點打造的項目，早於2011年已獲英國遊艇碼頭行業協會頒發最高等級的「五金錨獎」（Five Gold Anchors），是中國內地首個、亞洲第六個獲此國際認證的遊艇碼頭。

他期望南沙遊艇會能成為落實新政策的先行示範基地，為港澳及海外遊艇提供高效便捷的服務，進一步推動大灣區水上旅遊、海洋體育及高端服務業的融合發展，貢獻國家「海洋強國」戰略。