遊艇經濟｜國務院同意港澳遊艇大灣區自由行　出入廣東九市免擔保

香港和廣東早前成立遊艇自由行便利措施專班，推動「港艇北上」和「北艇南下」。國務院昨日（30日）發出覆批，同意在粵港澳大灣區內地九市暫時調整實施行政法規規定，港澳遊艇可經指定口岸出入九市，並在灣區內自由行，可實行免擔保以及臨時船舶國籍登記政策。



要求廣東根據通行能力監管條件 確定港澳遊艇出入境口岸

國務院昨日向廣東省政府、司法部、交通運輸部、海關總署和國務院港澳辦發出批覆，同意港澳遊艇經指定口岸出入大灣區內地九個城市，分別是廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶，並可在灣區內實現自由行，同時實行免擔保和臨時船舶國籍登記政策。

國務院指出，廣東省政府要會同有關部門，根據該九市口岸實際情況，綜合考慮口岸類型、功能、通行能力以及監管條件等因素，科學合理確定相關港澳遊艇進出境口岸。同時要會同有關方面落實港澳遊艇源頭管理，和屬地管控責任，建立管理制度，加強協同監管、聯合執法，在確保有效防控風險前提下穩妥推進實施。國務院又稱，會根據有關政策在九市實施情況，適時調整批覆的內容。

選委界立法會議員朱立威。（直播截圖）

朱立㡳：批覆解業界核心難題 降低遊艇北上成本

全國人大代表、民建聯選委界議員朱立威指，是次批覆一次過解決業界核心難題，其中免擔保政策將大幅降低遊艇北上的資金成本和門檻。他相信，隨政策落地，珠江口上千億遊艇資產將被激活，三地「一程多站」海上旅遊線路將成為現實。

他又期望在香港五年規劃裡成立跨部門統籌小組，制訂全面的遊艇產業發展藍圖，達成「港艇北上」與「北艇南下」雙向互通，助力香港打造亞洲遊艇中心，為香港帶來經濟收益，並創造更多就業機會。