新皇崗口岸｜深圳側舖租翻倍　商戶迎港客預做宵夜：盼如蓮塘火爆

備受港深兩地高度關注的新皇崗口岸，據官媒消息預計7月正式啟用。新口岸實施｢一地兩檢｣及｢合作查驗、一次放行｣安排，屆時通關時間將由30分鐘縮短至5分鐘。



近日，香港01記者前往新皇崗口岸現場，發現目前新口岸深圳側的商舖已從｢租不出去｣到｢租金翻倍｣，有商家急盼新口岸開通後，更多港人過來消費；而北區有商家則表示，港人北上消費擋不住，不擔心新口岸會搶走生意，新口岸開通後人流多了，對整個北區都是好事。



據官媒消息，新皇崗口岸預計7月正式啟用。（許靖雯 攝）

已運作多年的皇崗口岸。（許靖雯 攝）

新皇崗口岸｜官媒指預計7月啟用 全國人大23日起將審議相關議案

新口岸附近商舖｢一舖難求｣租金翻倍

記者觀察到，新皇崗口岸主體大樓外觀看起來幾近完工，雖然周邊道路設施還在動工，但｢5分鐘通關｣的預期已提前引爆深圳側的商舖市場。

皇御苑租售中心負責人熊先生稱，口岸附近的商舖租金均有不同程度的漲幅，最明顯的是口岸對面的廊橋國際，有個別商舖月租由1.2萬（人民幣，下同）漲到2.6萬，「之前市場價100元/平方米，現在成交價漲到300元/平方米」，目前口岸附近的商舖已全數租罄。

新舊口岸對面的廊橋國際商舖租金翻倍且全數租罄。（許靖雯 攝）

雖然目前廊橋國際商圈看似冷清，但有不具名受訪的廊橋國際工作人員透露， 50家商舖在4月左右已全部出租，雖然現在大多店舖沒營業或在裝修，但新口岸開通消息傳開後，不少商戶都着急簽合同，「他們比較看好新口岸開通後的客流量」。

皇御苑租售中心負責人熊先生稱，口岸附近商舖租金均有不同程度的漲幅。（許靖雯 攝）

除了商舖，口岸附近的住宅租金亦有所上漲，一名不願透露姓名的地產代理表示，「大概漲了4%，5分鐘通關的利好比較吸引香港大學生及深港兩地通勤上班族，預估後期租金還會上升」。 談到租金暴漲的廊橋國際商舖，她說以前是租不出去，現在是搶不到。

這名地產代理還透露，口岸周邊的物業經歷了早前樓價下跌近40%的低潮，「附近不少香港業主知道新口岸快開通消息後，都過來詢問房價有沒有上漲，希望房價可以回升。」

有地產代理表示，廊橋國際商舖以前是租不出去，現在是搶不到。（許靖雯 攝）

深圳商戶盼吸引港人消費 複製蓮塘「爆火」 有商戶想做宵夜場

面對即將啟用的新口岸，新口岸附近商圈皇城廣場內不同商戶各有各的看法和盤算。

連鎖超市主管李先生坦言有利有弊，「租金確實有上漲，經營壓力變大，但也期待新口岸擴容後帶來更多兩地通勤的港人進店消費，希望可以提升生意效益」。他也預估周邊商業競爭變大，稱會調整門店產品類目來吸引港人。

連鎖超市主管李先生坦言，店舖租金確實有上漲。（許靖雯 攝）

港式茶餐廳主管陳先生就向記者吐露，近年因疫情、經濟等原因生意變差，每個月還要承擔7萬元租金，希望新口岸開通後更多港人過來消費。他稱，考慮到口岸24小時通關，若日後過關客流有突破，會考慮拉長晚上營業時間，「方便香港朋友晚上過來吃宵夜。」

同時他也視被港人帶旺的蓮塘口岸為成功案例，期望香港政府比照蓮塘口岸，為新皇崗口岸對接「長者2元乘車優惠」，認為若交通配置到位，自然會帶動港人過來新口岸消費。

港式茶餐廳主管陳先生急切希望新口岸啟用後帶來更多港人過來消費。（許靖雯攝）

而一間眼鏡舖的老闆則相對淡定，他指店舖主要做香港人生意，港客屬於優質客戶，「現在生意好差，當然希望新口岸（開通後）他們過來消費，新口岸通關（時間）確實有利好，但也不會抱太多期望，畢竟現在經濟環境不好。」

上水商戶：不懼北上消費熱潮

新皇崗口岸啟用後通關時間大幅縮短，雖然提升兩地居民出行體驗，但也加劇了香港社會對港人北上消費、削弱本地消費力的擔憂。然而，有上水廣場一帶的香港本地商戶則向記者表示，完全不擔心新皇崗口岸會搶走生意。

上水廣場附近一家冰室的老闆稱，不擔心新口岸搶走本地生意。（許靖雯 攝）

上水廣場附近一家冰室的老闆蔡先生稱，「如果新皇崗口岸開通後人流多了，對整個北區都是好事，越多口岸越能促進兩地經濟。擔心也沒用，香港（商家）要自強，同時也希望香港政府推出具體措施，吸引年輕人留港消費。」

他認為，雖然港人北上已成常態，但反過來想，如果內地遊客常來香港，這就是一場雙贏。

生果舖老闆指，做生意看重的是服務和質素，不擔心新口岸搶走生意。（許靖雯 攝）

另一家生果舖的老闆也持相同看法，談及新口岸開通對香港市道的影響，他同樣樂觀，甚至希望內地人多來香港消費，認為新口岸開通反而會有益於香港消費。

他透露，除了街坊生意，平時也有不少來港旅遊的內地旅客來光顧，「香港有獨特的商業文化，這本身會吸引不少遊客來港消費，做生意看重的是服務和質素，不擔心新口岸搶走生意」。