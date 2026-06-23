新皇崗口岸｜深圳側舖租翻倍 商戶迎港客預做宵夜：盼如蓮塘火爆
備受港深兩地高度關注的新皇崗口岸，據官媒消息預計7月正式啟用。新口岸實施｢一地兩檢｣及｢合作查驗、一次放行｣安排，屆時通關時間將由30分鐘縮短至5分鐘。
近日，香港01記者前往新皇崗口岸現場，發現目前新口岸深圳側的商舖已從｢租不出去｣到｢租金翻倍｣，有商家急盼新口岸開通後，更多港人過來消費；而北區有商家則表示，港人北上消費擋不住，不擔心新口岸會搶走生意，新口岸開通後人流多了，對整個北區都是好事。
新皇崗口岸｜官媒指預計7月啟用 全國人大23日起將審議相關議案
新口岸附近商舖｢一舖難求｣租金翻倍
記者觀察到，新皇崗口岸主體大樓外觀看起來幾近完工，雖然周邊道路設施還在動工，但｢5分鐘通關｣的預期已提前引爆深圳側的商舖市場。
皇御苑租售中心負責人熊先生稱，口岸附近的商舖租金均有不同程度的漲幅，最明顯的是口岸對面的廊橋國際，有個別商舖月租由1.2萬（人民幣，下同）漲到2.6萬，「之前市場價100元/平方米，現在成交價漲到300元/平方米」，目前口岸附近的商舖已全數租罄。
雖然目前廊橋國際商圈看似冷清，但有不具名受訪的廊橋國際工作人員透露， 50家商舖在4月左右已全部出租，雖然現在大多店舖沒營業或在裝修，但新口岸開通消息傳開後，不少商戶都着急簽合同，「他們比較看好新口岸開通後的客流量」。
除了商舖，口岸附近的住宅租金亦有所上漲，一名不願透露姓名的地產代理表示，「大概漲了4%，5分鐘通關的利好比較吸引香港大學生及深港兩地通勤上班族，預估後期租金還會上升」。 談到租金暴漲的廊橋國際商舖，她說以前是租不出去，現在是搶不到。
這名地產代理還透露，口岸周邊的物業經歷了早前樓價下跌近40%的低潮，「附近不少香港業主知道新口岸快開通消息後，都過來詢問房價有沒有上漲，希望房價可以回升。」
深圳商戶盼吸引港人消費 複製蓮塘「爆火」 有商戶想做宵夜場
面對即將啟用的新口岸，新口岸附近商圈皇城廣場內不同商戶各有各的看法和盤算。
連鎖超市主管李先生坦言有利有弊，「租金確實有上漲，經營壓力變大，但也期待新口岸擴容後帶來更多兩地通勤的港人進店消費，希望可以提升生意效益」。他也預估周邊商業競爭變大，稱會調整門店產品類目來吸引港人。
港式茶餐廳主管陳先生就向記者吐露，近年因疫情、經濟等原因生意變差，每個月還要承擔7萬元租金，希望新口岸開通後更多港人過來消費。他稱，考慮到口岸24小時通關，若日後過關客流有突破，會考慮拉長晚上營業時間，「方便香港朋友晚上過來吃宵夜。」
同時他也視被港人帶旺的蓮塘口岸為成功案例，期望香港政府比照蓮塘口岸，為新皇崗口岸對接「長者2元乘車優惠」，認為若交通配置到位，自然會帶動港人過來新口岸消費。
而一間眼鏡舖的老闆則相對淡定，他指店舖主要做香港人生意，港客屬於優質客戶，「現在生意好差，當然希望新口岸（開通後）他們過來消費，新口岸通關（時間）確實有利好，但也不會抱太多期望，畢竟現在經濟環境不好。」
上水商戶：不懼北上消費熱潮
新皇崗口岸啟用後通關時間大幅縮短，雖然提升兩地居民出行體驗，但也加劇了香港社會對港人北上消費、削弱本地消費力的擔憂。然而，有上水廣場一帶的香港本地商戶則向記者表示，完全不擔心新皇崗口岸會搶走生意。
上水廣場附近一家冰室的老闆蔡先生稱，「如果新皇崗口岸開通後人流多了，對整個北區都是好事，越多口岸越能促進兩地經濟。擔心也沒用，香港（商家）要自強，同時也希望香港政府推出具體措施，吸引年輕人留港消費。」
他認為，雖然港人北上已成常態，但反過來想，如果內地遊客常來香港，這就是一場雙贏。
另一家生果舖的老闆也持相同看法，談及新口岸開通對香港市道的影響，他同樣樂觀，甚至希望內地人多來香港消費，認為新口岸開通反而會有益於香港消費。
他透露，除了街坊生意，平時也有不少來港旅遊的內地旅客來光顧，「香港有獨特的商業文化，這本身會吸引不少遊客來港消費，做生意看重的是服務和質素，不擔心新口岸搶走生意」。