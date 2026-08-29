北上注意｜受颱風沙德爾降雨影響　深圳鐵路今日12趟列車停運

今年第18號颱風「沙德爾」於28日早上先後兩次登陸浙江。受「沙德爾」外圍環流影響，廣東省氣象台預計，28日夜間至30日，廣東雨勢將明顯加強。廣鐵集團深圳北火車站發佈公告，受颱風降雨天氣影響，今天（29日）深圳鐵路部份列車停運。



深圳鐵路12趟列車停運

受颱風降雨天氣影響，8月29日深圳鐵路部份列車停運，情況如下：

深圳北至上海虹橋D932次、D936次；深圳北至上海南D2424次；深圳北至杭州東D3124次、G3022次；深圳北至廈門D676次；深圳北至汕尾D7434次；深圳北至潮汕C6762次、C8892次；福田至廣州東D7558次；深圳北至廣州東D2430次、D3122次。

受颱風影響，深圳今日有12趟列車停運。（網絡圖片）

鐵路部門提醒，在收到列車停運短訊或在12306查詢到列車停運信息後，可自車票發站乘車日期起30日內（含當日），在12306網站（手機客戶端）或火車站人工窗口辦理全額退票手續，因列車停運導致的退票不收取退票費。

受颱風殘渦影響 深圳未來2日降雨趨於明顯

另據「深圳天氣」，28日夜間，颱風「沙德爾」已減弱為熱帶低壓，未來三天，沙德爾聯手冷空氣給南方製造強降雨。

全國降水量預報圖。（中央氣象台）

預計30-31日，受「沙德爾」殘渦影響，深圳降雨趨於明顯，部份時間雨勢較大，局部可達暴雨。9月1-6日受清勁偏北風影響，仍有陣雨或雷雨，間中局地雨勢較大。「深圳天氣」建議市民防範局地強降雨和短時大風及其導致的衍生和次生災害影響。