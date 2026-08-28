颱風沙德爾今早二次登陸浙江　廣東受影響周末將迎大暴雨

中央氣象台消息指，今年第18號颱風「沙德爾」於今日（28日）早上先後兩次登陸浙江。預計「沙德爾」將以每小時15至20公里的速度向西偏南方向移動，強度隨之逐漸減弱。



中央氣象台稱，「沙德爾」中心先於28日早上8時05分前後在浙江省台州玉環市坎門街道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達12級（每秒35米）；隨後於9時10分前後，在浙江省溫州市龍灣區沿海再次登陸。



中央氣象台消息指，今年第18號颱風「沙德爾」於今日（28日）早上先後兩次登陸浙江。（央視新聞）

中央氣象台稱，「沙德爾」中心先於28日早上8時05分前後在浙江省台州玉環市坎門街道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達12級（每秒35米）；隨後於9時10分前後，在浙江省溫州市龍灣區沿海再次登陸。

廣東週末雨勢加劇 深圳航空指部分航班可能受影響

受「沙德爾」外圍環流影響，廣東省氣象台預計，28日夜間至30日廣東雨勢將明顯加強，粵北及南部沿海市縣有大雨，局部地區更達暴雨或大暴雨級別。

8月28日廣東省梅州、河源北部、珠三角中南部及粵西市縣有中雷雨，局部地區有大雨至暴雨；其餘市縣有分散（雷）陣雨。8月29日韶關、清遠、肇慶北部有大雨，局部地區有暴雨或大暴雨；南部沿海市縣有中至大雨，局部暴雨。

8月30日廣東省西部市縣有大雨，局部暴雨；其餘市縣有（雷）陣雨，局部大雨。廣州市區28日多雲至晴，局部有（雷）陣雨（27℃-33℃）；29日至30日多雲，有中雷雨（27℃-32℃）。

深圳航空則發文稱，受沙德爾影響，華東沿海（上海、舟山、寧波、杭州、溫州、台州）依然有明顯風雨天氣，隨其逐漸西移，29日還將影響南昌、宜春等機場。深圳航空稱將密切關注天氣變化，全力保障旅客出行。

內地氣象部門提醒，近期降雨頻繁，山洪、泥石流及山體滑坡等地質災害風險持續上升。由於地質災害具滯後性，市民出行時應特別提高警惕，切勿靠近低窪積水區、河道及山坡等高危區域。