颱風沙德爾料周五在浙閩沿海登陸 深圳部分列車停運
撰文：盛昀
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據中央氣象台8月27日10時消息，今年第18號颱風「沙德爾」預計將於28日凌晨至中午在浙江三門到福建霞浦一帶沿海登陸(颱風級或強颱風級)，登陸後強度逐漸減弱。受颱風降雨天氣影響，8月27日深圳鐵路部分列車停運。
中央氣象台8月27日10時繼續發佈颱風橙色預警。今年第18號颱風「沙德爾」的中心27日上午9點鐘位於浙江溫嶺偏東方向約335公里的海面上，就是北緯28.6度，東經124.8度，中心附近最大風力13級(40米/秒)，中心最低氣壓為960百帕，七級風圈半徑350-400公里，十級風圈半徑120-150公里，十二級風圈半徑50-60公里。
預計，「沙德爾」將以每小時10-15公里的速度向西偏南方向移動，強度變化不大，28日凌晨至中午在浙江三門到福建霞浦一帶沿海登陸(33-42米/秒，12-14級，颱風級或強颱風級)，登陸後強度逐漸減弱。
受颱風降雨天氣影響，8月27日深圳鐵路前往杭州、南京、上海等方向的部分列車停運。
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