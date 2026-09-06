扮睇手機掩人耳目　黑衣男入深圳褲帶藏自製大麻煙　羅湖海關攔截

據內地海關官方通報，近日，羅湖海關在一名進境內地的旅客身上發現其攜帶大麻煙1支，淨重0.15克。



黑衣男子褲袋藏大麻煙羅湖口岸斷正。（海關發佈）

通報稱，海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名身穿黑色T恤的男性旅客，在進入內地海關監管區時未主動申報。

該旅客步伐較快，在即將經過海關關員時突然掏出手機假裝查看，關員立即對其進行攔截檢查。經進一步檢查，關員在該旅客褲子右側口袋內發現1盒已拆封的香煙，該香煙盒散髮出一股疑似大麻的氣味。打開後，煙盒盒蓋內有一支燃燒過半後熄滅的疑似自製大麻煙。

經現場檢測，該卷煙呈四氫大麻酚（THC）陽性。後經專業機構鑒定，該卷煙中檢出四氫大麻酚成份，確認為大麻，淨重0.15克。目前，該案已移交海關緝私部門處理。

黑衣男子入境內地，褲袋藏大麻煙羅湖口岸斷正。（海關發佈）

黑衣男子入境內地，褲袋藏大麻煙羅湖口岸斷正。（海關發佈）

黑衣男子入境內地，褲袋藏大麻煙羅湖口岸斷正。（海關發佈）

海關提醒：根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。