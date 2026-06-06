攜含大麻成分電子煙入境內地　男子羅湖口岸遭截查

據中國海關官方帳號「海關發布」今日（6日）消息，近日，羅湖海關查獲一名入境內地的男子攜帶含有大麻成分的電子煙，凈重0.43克。



大麻在中國屬於毒品，中國政府對於娛樂用大麻和醫用大麻均採取零容忍政策。根據《中華人民共和國刑法》第三百五十七條，毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。



從海關發布的影片可見，該男子身穿傳黑色衣褲，在過內地海關檢驗閘口後被攔住。海關發布稱，該男子進入海關監管區時未向海關申報，海關關員隨即對其攔截檢查。雖該旅客攜帶的行李物品較為簡單，但經進一步檢查後，發現該旅客褲子口袋內發現1支印有大麻葉標識的電子煙。

男子攜帶含有大麻的電子煙入境內地。

經現場檢測，上述電子煙內的煙油呈四氫大麻酚（THC）陽性。後經專業機構鑒定，上述電子煙中檢出四氫大麻酚成分，確認為大麻，凈重0.43克。目前，該案已移交海關緝私部門處理。

據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、制造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。