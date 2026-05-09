廣州海關白雲機場查獲走私大麻　偽裝成「乾糧」重約4.7公斤

近日，廣州海關在白雲機場檢查一宗申報為「乾糧」的轉運快件時，發現機檢圖像異常，開箱查驗後發現裝載的並非食物，而是散發強烈刺鼻氣味的綠色植物製品。經技術機構鑑定，證實該批植物製品大麻，重4782.65克。



入境轉運快件申報為「乾糧」，海關打開發現是4.7公斤大麻。（海關發佈）

入境轉運快件申報為「乾糧」，海關打開發現是4.7公斤大麻。（海關發佈）

據「海關發佈」消息，近日，廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員在對一票申報為「乾糧」的轉運快件進行監管時，發現機檢圖像異常。

海關關員隨即攔截並進行進一步查驗，發現快件內是數十包外包裝顯示為堅果、餅乾等的食品，袋內裝有大量綠色植物製品，散發濃烈的刺鼻氣味，疑似大麻。經送技術機構鑑定，確認上述植物製品為毒品大麻，重4782.65克。

據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛英、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。