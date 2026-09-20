椰子雞發源地不是海南！印尼華僑在深圳發明？海南人更愛白切雞

海南椰子雞近年大受歡迎，很多人享受美食之餘，會「顧名思義」地認定它是海南名菜。但海南椰子雞真是起源於海南嗎？或許這座大家熟悉的一線城市，才是它的發源地.....



海南人更愛白切雞？

海南人愛吃雞，但傳統做法是白切雞，不是椰子雞。（圖片來源：視覺中國）

海南椰子雞的最主要材料，是椰青水和雞。椰青是未成熟的椰子，椰青水是它裏面透明的汁液。海南椰子雞的做法，是用椰青水把切塊的雞肉煮幾分鐘至熟透，此際椰青水的清甜和雞的鮮味完美結合，大家先喝湯，再品嚐雞肉，然後把剩下的椰子雞湯加水或湯變成火鍋湯底，涮煮其他食物。

海南地處熱帶，椰子正是其特產，原產於該省的文昌雞又享有盛名，帶着「地名標籤」的海南椰子雞，發源地怎麼不是海南？

大家在網上搜尋，不難看到海南人的說法：海南人愛吃雞，「無雞不成宴」，文昌雞更是「海南四大名菜」之首。傳統上，他們會把整隻雞用清水小火浸煮至熟，然後才斬件上碟，配搭略帶甜酸的「十點醬」食用，做法和廣府人的白切雞相似，與海南椰子雞卻很不同。

三四十歲的海南人又會說，知道海南椰子雞是長大之後的事，小時候沒聽說過，「現在海南確有不少主打海南椰子雞的食店，本地人家裏亦會做這道菜，卻應該都是外地傳來的......」

印尼華僑在深圳發明？

海南椰子雞近年已走出深圳、走出廣東。

海南椰子雞近年已走出深圳、走出廣東。（視覺中國/當代中國授權）

如果海南椰子雞不是海南傳統名菜，那它源自哪裏？目前最主流的說法，是海南椰子雞最早出現於深圳。

很多媒體提到一位姓黃的歸僑。黃先生出生在印尼，1958年，他7歲時隨阿姨回到祖國，在海南的興隆農場生活。興隆農場建於上世紀50年代，曾安置1.3萬名從印尼、馬來西亞、越南等地回國的華僑。

1985年，黃先生從海南到深圳打拼，在文錦渡口岸附近開了家茶餐廳。至90年代中期，經營環境改變，黃決定轉型做火鍋。他不嗜辣，對當時開始流行的麻辣火鍋沒感覺，遂決定用海南特產椰子和文昌雞來做火鍋，就是海南椰子雞。

不過該做法還不是完全由黃始創。改革開放後，黃的母親從印尼來到中國看望他。一天母親想親手給兒子做頓飯，她走進茶餐廳後廚，看到有椰青和雞肉，便把椰青水和雞肉煮在一起。黃一試難忘，沒想到椰子和雞肉能碰撞出如此美味，所以當要轉型火鍋，他立即想到「媽媽的味道」。

海南雞飯和海南有關嗎？

海南椰子雞很可能不是海南名菜。圖為海南省會海口的騎樓老街。（視覺中國/當代中國授權）

海南椰子雞推出後大受食客歡迎，特別是愛喝湯、飲食偏向清淡的廣東人和香港人。此後其他食肆爭相模仿，它也愈傳愈廣，愈來愈火爆。大約2010年代前後，海南椰子雞已傳到廣東各地和其他省份，包括海南。

那麼，海南椰子雞起源自深圳應該沒疑問了吧？很多媒體把它視為深圳的「地標美食」和「市菜」呢。就如剛才所說，海南椰子雞起源自深圳是最主流說法，惟亦有媒體提到它是一位馬來西亞女歸僑在興隆農場首創、深圳某餐廳的老闆到海南打球後突發奇想所發明......無論如何，海南的椰子種植面積佔了全國99%，在中國要做椰子雞，很難不與海南拉上關係。

最後順帶一提，說到海南和雞，大家可能還會想到新加坡、馬來西亞的海南雞飯。海南雞飯與海南又是否有關呢？

海南人煮文昌雞後，會把剩下的雞湯來煮飯，是為文昌雞飯。19世紀末至20世紀初，大批海南人「下南洋」謀生，有人擺攤售賣家鄉特色的雞飯，這就是海南雞飯的起源。

很多到訪海南的旅客會一嘗海南椰子雞，卻沒想到它可能不源自海南。圖為海南三亞的郵輪碼頭。（視覺中國/當代中國授權）

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