小紅書成最好城市宣傳？深圳網民介紹椰子雞、豬腳飯給美國留學生

因抖音在美國面臨被封禁的危險，近日一群國外TikTok用戶湧入小紅書，兩天內有超過70萬新用戶加入平台，應用下載量同比增長逾200%，登頂Apple應用商店榜單。。



在小紅書平台上中美網民開始了熱情的互動，其中一則特別的帖子引發了大量深圳人的關注。一位來自美國佛羅裡達州的學生Ruthie（如曦），自稱即將來到深圳大學開啟留學之旅，她特地發文希望中國網友給點建議。



一位來自美國佛羅裡達州的學生Ruthie（如曦），自稱即將來到深圳大學開啟留學之旅，她特地發文希望中國網友給點建議。

許多網民貼心推薦她深圳的旅遊景點，更稱深圳的交通發達，熱情介紹深圳地鐵、巴士如何使用。

亦有網民推薦Ruthie可以趁著假日去更多內地城市探索，許多網民更是努力用英文跟Ruthie介紹深圳，推薦他去吃椰子雞，Ruthie也表示願意嘗試，更稱「聽起來很美味！」

值得一提的是，也有網民擔心廣東的小強（蟑螂/曱甴）會嚇到Ruthie，提前提醒她，評論區的討論都十分溫馨。

該篇貼文迅速爆紅，評論數目前已經超過1000，更有熱心的網民要幫Ruthie去深圳大學拍照，「提前熟悉環境」，成了最好的城市宣傳。

許多網民更對Ruthie說「來了就是深圳人」，給予他許多天氣和飲食的建議，更推薦深圳的旅遊景點和椰子雞，希望她能享受在深圳的生活。