曾為習近平唱中文歌　柬埔寨珍娜公主驚現深圳　遛機械狗吃椰子雞

柬埔寨公主珍娜：「你給我這一輩子都不想失聯的愛。」



穿著深圳學校的校服開口唱情歌，這位甜美女孩是柬埔寨13歲的珍娜公主。近期，她首次造訪廣東深圳，在當地掀起追公主熱潮。

國家主席習近平早前對柬埔寨展開國事訪問，西哈莫尼國王親自到機場迎接，珍娜公主亦向習近平獻上茉莉花手環。（IG@jnnanrdm）

穿深圳校服唱中文歌 稱「來了就是深圳人」 點圖放大看看珍娜公主的深圳之旅：

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在科技之城深圳，珍娜公主不僅體驗遛機器狗，還走進校園，與深圳大學同學互動：

「Susu我們柬埔寨的意思是加油嗎？」

「對，加油。」

「你學了多久的中文？」

「可能兩年。」



中文只學兩年就能侃侃而談，態度親民，讓現場學生全被圈粉。

來廣東當然少不了吃美食。珍娜公主首次品嘗椰子雞料理，一臉驚喜地說「很特別」。另外，適逢荔枝產季，她還去果園體驗農家樂：

荔枝就是有它自己的味道，非常甜，非常好吃。

13歲的珍娜公主，是柬埔寨西哈莫尼國王的侄孫女。今年4月，大陸國家主席習近平訪問柬埔寨時，珍娜公主還以流利中文表演大陸民歌《沂蒙山小調》，在中國一夕爆紅。

中國粉絲越來越多，珍娜公主甚至還開設微博帳號，親自用中文回應網友留言，希望用親和力拉近中柬兩國距離：

我很榮幸能夠參加中國和柬埔寨的許多文化活動，這讓我意識到分享我們的文化是多麼重要。

珍娜公主將在26日到28日，到訪山東臨沂，出席第四屆 RCEP 商品博覽會開幕式，預計也將掀起另一波討論話題。

曾盛傳將在韓國出道「當下一個Lisa」 點圖放大看更多柬埔寨珍娜公主的照片：

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