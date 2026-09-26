全球首個具身智能樂園登陸珠海長隆　300台國產機械人變員工吸客

人形機械人不再只是進工廠打工，而是化身為會說粵語、能跳舞甚至幫忙泡茶的「樂園員工」！9月24日，珠海橫琴長隆飛船樂園宣布全面升級並煥新開園，攜手內地具身智能領軍企業上海「智元機械人」，正式啟動全球首個具身智能主題公園。首期超過300台智能機械人全面進駐，覆蓋演藝、科普、導覽與酒店接待等全場景。



《香港01》記者近日實地直擊，長隆集團副總裁、橫琴長隆度假區總經理蔣敏靈及智元機械人合夥人兼副總裁彭思崴皆表示，雙方僅用一個月時間促成這次「跨界魔幻合作」，希望為遊客及港人北上遊玩帶來全新科技體驗。



全球首個具身智能主題公園在珠海長隆開幕。（香港01 鄭寧）

傳統主題樂園引入機械人較多是「點位式」展示，而此次長隆與智元的合作則實現了全場景、大規模的常態化部署。

智元機械人負責人彭思崴接受訪問時透露，雙方團隊從籌備到落地僅花費了短短一個月時間，創造了震撼業界的「智元速度」。他坦言，樂園環境與實驗室截然不同，面對大量遊客（特別是10歲以下小朋友）的動態場景，安全防護是最大挑戰，「我們做了非常扎實的主動安全與被動安全防護，無論是自主避障還是輕微碰撞即時停止，都確保萬無一失。」

智元機械人負責人彭思崴。（香港01 鄭寧）

長隆集團副總裁蔣敏靈介紹，選擇將這場科技革命放在擁有吉尼斯世界紀錄的全球最大室內樂園「長隆飛船樂園」，是由於其超過40萬平米的室內平整場地與每年高達300多萬的龐大客流量，為機械人的商業化落地提供了最佳試驗場。

「我們採購的超過300台機械人，每一台都貼上了長隆員工的標籤，」蔣敏靈透露，這批機械人不僅有雙足人形，也有輪臂式及四足機械狗，且針對樂園需求進行了個性化定制，「最讓香港遊客驚喜的是，我們的機械人都能說流利粵語！」

長隆與智元的合作則實現了全場景、大規模的常態化部署。

長隆與智元的合作則實現了全場景、大規模的常態化部署。

AI大模型互動、機械臂泡茶與人機共舞

在橫琴長隆飛船樂園現場，科技感與沉浸感無處不在。記者觀察發現，園區內多款搭載對話大模型的機械人能夠透過視覺識別與觀眾流暢互動，吸引大批遊客圍觀拍照。現場設置了靈巧手快速夾豆子、機械狗過梅花樁等互動展位。

不過，高強度的實景運作也面臨物理挑戰，記者觀察到，部分如泡茶機械人在完成一整套7至10分鐘的流程後，機械臂關節處會出現少許發熱情況，需休息半小時散熱。另外，每台機械人旁邊還需配備1至2名工程師隨時保障運行。

隨著「港車北上」及大灣區互聯互通日益緊密，這場科技升級能否進一步吸納港澳及境外旅客？

從海外專程返鄉、帶著孩子參觀的遊客張小姐向記者驚嘆：「從國外回來，看到國內AI和機械人技術發展成這樣真的好震撼，互動能力好強，在國外根本看不到！」另一位珠海本地遊客楊小姐也表示，趁著機械人發布會帶小朋友來開眼界，體驗投壺與機械人對話，感受科技魅力。

蔣敏靈表示，長隆走過近30年歷史，必須持續引領行業潮流而非被動改變，引入具身智能元素後，未來將結合AI科普課程及動捕技術，預期能帶動整體客流量實現10%至20%的增長。未來長隆與智元雙方更計劃在二、三期項目中持續追加投入，目標在長隆飛船樂園與飛船酒店打造超過1000台機械人的應用規模。