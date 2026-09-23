港車北上｜清遠長隆開園港客佔一成　推自駕遊無籠睇非洲野生動物

隨著「港車北上」及粵港澳大灣區一小時生活圈逐漸成熟，香港市民北上度假的選擇日益豐富。長隆集團旗下最新的清遠長隆度假區於今年暑期推出全新項目「長隆動物大越野」，並舉辦「首屆長隆自駕嘉年華」，打造「5天4晚3園」的跨城自駕新玩法。



長隆集團副首席運營官、清遠長隆度假區總經理劉宏娟接受《香港01》採訪時透露，清遠長隆開園至今，入住酒店的香港遊客累計佔比已近一成（約10%）。針對即將到來的中秋國慶「雙節」假期及港澳傳統長假，園區已推出多項限定活動及針對港客的專屬服務，搶攻大灣區短途生態遊市場。



全長27公里「無籠養」廊道

近距離邂逅非洲以外最大動物種群

據了解，清遠長隆「動物大越野公園」以清遠山水為自然基底，主打「人與自然諧共生」及「進入動物的家」之體驗。園區摒棄傳統圍牆和封閉籠舍，採用「只分區、不籠養」理念，打造了全長27公里的原生態自駕廊道，沿途串聯亞洲高地、藍寶石湖、犀牛山谷、河馬河谷、非洲原野及亞洲森林等多個主題區域。

劉宏娟介紹，該園區是目前非洲以外極為難得的大種群動物棲息地，棲息著約300餘種、萬餘隻野生動物。當中包括非洲象、長頸鹿、黑犀牛、斑馬及角馬等十大非洲動物部落；同時擁有中國境內最大的遷地保護非洲象種群、國內獨有的黑犀牛種群以及國內唯一的倭河馬種群。

清遠長隆長頸鹿。

清遠長隆來自非洲的野生大象。

「在20多公里的山路中，遊客是置身於群山環抱之中，與這些自由漫步、戲水覓食的大種群動物不期而遇。」劉宏娟表示，園區為動物提供了極大的自由生活空間，早年從津巴布韋救護來的非洲象等動物，如今第二代、第三代均已適應並取得「清遠戶口」。

在遊覽方式上，園區首創「自駕穿越+全景卡車+高空纜車」三重立體遊覽體系。

遊客可自駕或者搭乘小火車觀看動物。

遊客可自駕或者搭乘小火車觀看動物。

私家車/租車自駕： 遊客可駕駛私家車或在現場租賃越野車進入，搭配小程序提供自助語音講解；



全景越野卡車： 配合專業保育導師進行現場科普；



高空纜車： 提供俯瞰野生動物生活習性的高空視野；



復古蒸汽小火車： 在「森林王國」片區慢速穿行五大核心區，近距離觀賞印度黑羚、白犀牛及山魈等珍稀動物。



遊客可自駕或者搭乘小火車、全景卡車觀看動物。

此外，配合中秋及國慶「十一黃金周」，清遠長隆規劃了一系列限定主題活動。

「天鵝追月」實景秀： 9月25日中秋節當晚，藍寶石湖將上演一年僅此一次的實景演出，數百隻黑天鵝與黑頸天鵝在月光下遊弋，配合演藝人員駕駛小舟，呈現自然萬籟與音樂交融的夜景；



象寶寶滿月宴： 森林王國將為剛出生滿一個月的非洲象寶寶「小十三」（13太子）舉辦滿月宴；



國慶歡歌閉園秀： 國慶假期期間，森林王國每天均會上演特別設計的閉園演出；



主題餐飲： 長頸鹿城堡酒店等配套設施亦同步推出節日特色餐飲。



清遠長隆遊客觀看動物。

港客佔比達一成 專屬設計迎10月佛誕及12月聖誕假

對於港澳市場的表現，劉宏娟指出，清遠長隆酒店的香港住客累計已佔總客源將近10%，「這個比例已經非常大」。她分析，香港遊客偏好青山綠水等自然生態環境，同時對溫泉體驗有較高需求，而清遠長隆所在的銀盞片區具備優質溫泉資源，正好契合港人的度假喜好。

隨著「港車北上」普及、高鐵及穿梭巴士等交通網絡完善，劉宏娟預計在10月佛誕假期，以及12月聖誕、元旦等香港傳統假期，將迎來更多港澳旅客。

針對港澳客群，園區已在多方面作出優化配置，包括在飲食習慣、語言溝通、親子遊戲及科普研學項目上，均為港客進行針對性設計。同時，長隆集團將清遠、廣州及橫琴三地的度假區一體化營運。遊客在珠海或廣州入住時，可通過客房大屏及系統輕鬆掌握清遠長隆資訊，且三區系統聯網，便於跨區辦理手續。

除自駕外，三大度假區之間設有定時穿梭巴士，車程僅約1.5小時，方便遊客一站式遊覽大灣區多個長隆項目。

清遠長隆遊客觀看動物。

5天4晚「嘉年華」串聯廣州與橫琴 機械人主題樂園接力登場

本次「首屆長隆自駕嘉年華」以清遠長隆為起點，串聯廣州及珠海橫琴兩大度假區，打造「清遠生態自駕—廣州大馬戲與主題樂園—橫琴海洋主題公園」的5天4晚跨城線路。

據悉，橫琴長隆飛船樂園將於假期前夕迎來全球首個「具身智能主題公園」開園，屆時將推出機器動物總動員、大型機器人馬戲秀、賽博主題巡遊及機器人服務酒店等前沿科技體驗，展現大灣區文旅產業的多元融合與創新。