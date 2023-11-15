廣珠城際增新班次！珠海站至珠海北站列車正式開行　每日往返16次

15日8點35分，廣珠城際珠海段的首趟小交路列車——C7980次列車從珠海站發出，標誌著珠海居民在綠色出遊方面又多新選擇，也為未來的公車化營運打下了堅實的基礎。



首次開行的「珠海站⇋珠海北站」區間列車，在原來廣珠城際列車運行圖的基礎上，利用行車間​​隙安排的短距離往返列車。目前為雙向8對列車，每天一共往返16個車次，票價為15元人民幣。

發車時間：

珠海站至珠海北站：首班8點35分、末班19點38分；

珠海北站至珠海站：首班9點10分，末班20點15分。



其中，C7991次列車從珠海北站至珠海站，該車次為「站站停」車次，珠海北站發車時間為17點12分，先後經停唐家灣站、明珠站、前山站，最後抵達珠海站的時間為17點40分。

另外，珠海站至珠海北站的C7992次列車，發車時間為18點19分，珠海北站至珠海站的C7993次列車的發車時間為18點57分，可以為晚高峰的出行人員提供便利出遊。

城軌站也是巴士站 方便居民購物遊玩

目前，廣珠城際在珠海境內有5個車站，由南向北分別是珠海站、前山站、明珠站、唐家灣站、珠海北站。其中，珠海站有9條巴士接駁線、前山站有10條巴士接駁線、明珠站有15條巴士接駁線、唐家灣站有6條巴士路線、珠海北站有6條巴士接駁線。

廣珠城際在珠海境內有5個車站，由南向北分別是珠海站、前山站、明珠站、唐家灣站、珠海北站。每個站點既是城軌站，亦是巴士站。

珠海將分階段提升廣珠城際的營運服務，除開通珠海站與珠海北站的小交路（來回）列車外，第二階段將規劃加密珠海站至珠海北站（站站停）往返列車，加開廣州南站至珠海機場站直通列車，加強各區重要組團及拱北口岸、青茂口岸、橫琴口岸、珠海站、金灣機場各大交通樞紐聯繫，進一步便利市民出遊。

根據統計，此次開行珠海站至珠海北站區間往返列車後，珠海站至明珠站開行的列車達26個車次，珠海站至唐家灣站開行的列車達14個車次，珠海站至珠海北站開行的列車達19個車次；明珠站至珠海站開行的列車達28個車次，唐家灣站至珠海站開行的列車達18個車次，珠海北站至珠海站開行的列車達16個車次。