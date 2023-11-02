深圳灣往返珠海、澳門人工島口岸　巴士新線開通　最快僅需75分鐘

為進一步方便香港、澳門、深圳、珠海四地居民的往來，11月1日，經港珠澳大橋往返深圳灣口岸及珠海/澳門人工島口岸的跨境巴士新線路正式開通。開通後，將縮短深圳與珠海、澳門之間的車距，最快僅需75分鐘。



深圳⇋澳門人工島口岸

深圳灣至澳門人工島口岸運營時間為：早上8點35分至17時35分結束，每小時一班。途中將經過港珠澳大橋的香港人工島口岸（車程最快約35分鐘），最終到達珠海/澳門人工島口岸，全程最快75分鐘。部份班次從萬象前海東廣場、嘉里中心及夢工廠開出。

澳門人工島口岸至深圳灣同樣經過香港人工島口岸，發車時間為早上10點40分，運營至晚上19點40分結束，每小時一班。其中部份班次的落車地點，還增加了前海山姆會員店、寶安歡樂港灣、深圳機場等地。

深圳灣往返澳門人工島口岸時間安排。

深圳⇋珠海人工島口岸

深圳灣至珠海人工島口岸運營時間為：早上8點35分至17時35分結束，每小時一班。

珠海人工島口岸至深圳灣運營時間為：早上9點20分至19點50分結束，每小時一班。

出行指引⬇

深圳至澳門人工島口岸：



深圳灣口岸入境香港後，乘坐大巴（過關後於玻璃門出去右手邊25號車位）到達港珠澳大橋（香港口岸）下車過關；過關後乘坐往澳門口岸巴士（3/4號玻璃門出去跨境巴士方向7號車位）到達港珠澳大橋（澳門口岸）。



澳門人工島口岸至深圳灣：



澳門口岸過關後左手邊A區車通道上車，到達港珠澳大橋（香港口岸）下車過關，入境香港後乘坐大巴（過關後右手邊玻璃門出去6號車位上車）到達深圳灣口岸。



深圳灣至珠海人工島口岸：



深圳灣口岸入境香港後，乘坐大巴（過關後於玻璃門出去右手邊25號車位）到達港珠澳大橋（香港口岸）下車過關；過關後乘坐往珠海人工島口岸巴士（3/4號玻璃門出去跨境巴士方向7號車位）到達珠海人工島口岸。



珠海人工島口岸至深圳灣：



珠海人工島口岸【中亭售票處】購票（購票後從H13號門出去，右轉），到達G03號卡位【環島中港通服務檯】乘坐往深圳灣巴士。



另外，由於內地乘客搭乘需要先從深圳灣入境香港，因此，除澳門簽注外，亦需準備好入境香港的簽注才可成行。