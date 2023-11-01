16年前兒子溺亡　珠海父跳河救人犧牲　官方：見義勇為獎110萬

10月17日，在珠海務工的54歲湖南人曾維龍偶遇落水者，隨後勇敢跳河施救，無奈體力不支，最終與落水者均溺亡。據其親屬透露，曾維龍的第一個孩子在16年前落水，因無人施救而溺亡，年僅12歲，「（他救人時），或許是想到了16年前自己那個落水無助的兒子」。據珠海見義勇為網10月31日消息，經公示後，曾維龍被珠海市見義勇為評定委員會確認為見義勇為人員，獎110萬元（人民幣．下同）。



事發當日，曾維龍與33歲廣東茂名外送員鄒立彬一同救人。經公示後，曾維龍、鄒立彬於10月31日被珠海市見義勇為評定委員會確認為見義勇為人員。當局指，在這次勇救落水者事件中，曾維龍奮不顧身救人且獻出了自己寶貴的生命，表現特別突出，根據《珠海經濟特區見義勇為獎勵和保障條例實施辦法》第十三條第（五）項，獎勵10萬元，根據《珠海經濟特區見義勇為獎勵和保障條例》第十九條第（一）項，頒發一次性撫恤獎金100萬元。鄒立彬積極救人且表現突出，根據《珠海經濟特區見義勇為獎勵和保障條例實施辦法》第十三條第（一）項，獎勵1萬元。

曾維龍救人畫面。（澎湃新聞）

曾維龍救人畫面。（澎湃新聞）

據早前報道，曾維龍是湖南邵陽人，1999年來到珠海，一直從事裝修木工，晚上開網約車補貼家用，和妻子在珠海養育三個孩子。救人前不久，曾維龍剛陪母親過完80歲生日。

10月17日17時許，他駕駛車輛經過南屏鋼便橋時，忽然看到23歲男子張某從南屏大橋翻越圍欄跳橋入河輕生，於是立即將車停放在路邊後下車。此時，張某身體從南屏大橋下的河水往南屏鋼便橋方向漂來，曾立即將身上的手機和錢包交給同樣前來準備救人的鄒立彬，隨即奮不顧身直接從橋中間護欄攀下去，跳入河中間，拼命游水去救張某。

當張某漂到鋼便橋中間約20米，曾維龍抓住他，並奮力拉著對方向岸邊游回，但由於水情複雜，體力消耗巨大，曾維龍體力不支，但他仍用盡全身的氣力向岸上的路人大叫「快來救人！快來人！快來……」另一邊廂，鄒立彬則積極尋找救護設備游泳圈，並迅速套上游泳圈從華發五期河邊跳到河中，奮力朝二人游去。但當鄒游到離曾只有5米左右的時候，看到對方突然沉到河裏。鄒游過去在附近河域用腳探他們沉下去的地方，卻始終沒有碰到其身體。二人自此再也沒有浮出水面。

當日晚上11時許，珠海藍天救援隊在南屏鋼便橋附近找到2具遺體，經家屬辨認，確認死者分別是張某和曾維龍。而據曾維龍的親屬表示，16年前，曾維龍的一個孩子就因溺水無人施救死亡，那個孩子才12歲，「16年過去，如果這個孩子還在，應該已經成家了。」

救人前不久，曾維龍剛陪母親過完80歲生日。（澎湃新聞）

據微信公眾號「珠海發布」消息，曾維龍一家五口租住在中山市坦洲鎮一棟村民自建房內，除了在一家裝飾公司當木工，曾還會兼職做網約車司機補貼家用。曾維龍現有三孩，其中大兒子剛工作半年，另有一個女兒、一個小兒子在珠海就讀初中。在妻子於小英和兒子的印象中，曾維龍不抽煙不喝酒，除了偶爾打打牌之外，並沒有什麼特別的愛好。

至於曾維龍死去的兒子，是在2007年7月出事，當時他身在家鄉，放學去河裏摸魚時被河水卷走，遺體幾天後被找到。曾維龍救人犧牲後，家人想起這段往事。於小英表示，「從小在河邊長大、水性很好的曾維龍已經很多年沒下水遊泳了」。