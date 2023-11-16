北上注意！深圳周六氣溫將跌至最低13℃　日夜溫差增大注意保暖

深圳剛剛經歷降溫，又被新一輪冷空氣接力影響，本週末期間最低氣溫將進一步下降。預計該冷空氣將於11月16日早晨前後到達粵北，16日中午至傍晚開始影響深圳，16到17日深圳市有降溫和大風天氣；並在晴空福射影響下，17到18日早晨最低氣溫可能降至13-14℃，18日以後氣溫會逐步回升。港人北上度過週末，須注意及時添衣保暖。



深圳近日已經明顯感受到秋涼。深圳天氣預估，預計後續受冷空氣補充影響，深圳本週可能會入秋成功。



深圳天氣指出，與上一輪影響全國的寒潮級冷空氣相比，本次冷空氣實力總體稍有遜色，但其移動速度比較快，14日下午14時該冷空氣前鋒剛剛抵達內蒙古、甘肅等地，15日下午14時其前鋒已經抵達江淮流域一帶。

深圳天氣提醒，11月16日下午至夜間氣溫不斷下降，早出晚歸人員注意備衣保暖；17到18日晝夜溫差大，早晚時段體感較冷，注意及時增添衣物。此外，預計16到17日深圳市最大陣風可達7-8級，海上作業和濱海旅遊需注意安全。

未來幾日深圳市具體天氣預報如下：11月16日，陰天轉多雲，白天冷空氣不斷補充影響，風力逐漸加大，平均風加大至5級左右，沿海、高地和海區最大陣風8級；下午至夜間氣溫不斷下降，由最高22℃降至16℃左右（入夜前後）。

未來一周深圳市具體天氣預報

（深圳發布）

11月17日，天氣晴朗，晝夜溫差大，早晚體感較冷，氣溫14-23℃左右；北風清勁，沿海、高地和海區最大陣風7-8級；乾燥加劇，最低相對濕度30-40%。

11月18日早晨，受晴空輻射影響，最低氣溫進一步下降至13℃左右；18日白天至22日，氣溫逐日回升，持續晴好乾燥天氣，晝夜溫差大。

根據入秋標準，當五天滑動平均氣溫≤22℃，從滿足條件的五天中首個日平均氣溫≤22℃那天起算入秋。目前來看，過去幾天深圳市的滑動平均氣溫已接近22℃，在這波冷空氣加持下，盼能在本周順利入冬。

目前來看，過去幾天深圳市的滑動平均氣溫已接近22℃。（深圳發布）

香港周六市區最低氣溫將跌至16度

近兩三日本港天氣開始轉涼，天文台預計，一股強烈的東北季候風補充會在明日（16日）抵達華南沿岸，本港未來兩三日，日夜溫差頗大，未來兩三日氣溫將逐漸下降，預料星期五（17日）市區最低氣溫將跌至16度，清晨時分多個新界地區更只有13度，預料最快到下周初期才漸回暖。

+ 1

天文台料，星期五最低氣溫僅16度。（天文台官網截圖）

深圳發布提醒：

1.目前森林火險黃色預警信號生效中，天氣持續乾燥，請注意森林防火和居家用火用電安全。

2.預計16-17日我市最大陣風可達7-8級，注意關好門窗，安置好室外物品，濱海旅遊和海上作業請注意安全；

3.11月16日下午至夜間氣溫不斷下降，早出晚歸人員注意備衣保暖；17-18日晝夜溫差大，早晚時段體感較冷，注意及時增添衣物。

4.請注意提前通過深圳天氣APP、官方微博微信和官網等渠道及時查詢最新預警預報信息。

