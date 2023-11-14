北上攻略｜深圳過關避開長人龍　一App睇清8大口岸實時出入境狀況

香港與內地恢復全面通關後，港人趁週末北上消費、吃喝玩樂已成為常態，但每次過關都要大排長龍。想要快速過關，除了避開出入境高峰期，「香港入境事務處」App 更可一次看清全港八大出入境口岸，包括羅湖、落馬洲、深圳灣口岸等實時狀況，讓旅客可彈性選擇人流較少的口岸過關。



「香港入境事務處」App為用戶提供香港出入境口岸實時狀況，只要在App內選擇「陸路邊境管制站等候時間」功能，即可瀏覽全港八大出入境口岸的實時人流狀況，包括羅湖、落馬洲支線、港珠澳大橋、落馬洲（皇崗）、文錦渡、沙頭角、深圳灣、香園圍。

出入境口岸的實時狀況每隔15分鐘更新一次，分為正常、繁忙及非常繁忙三個等級。當狀況顯示綠色，代表人流客量正常，等候時間一般少於15分鐘；狀況顯示為黃色則代表口岸繁忙，等候時間一般少於30分鐘；當顯示為紅色，即代表口岸非常繁忙，等候時間需30分鐘或以上。

另外，App會顯示各口岸的開放時間，方便旅客預留足夠的時間過關。

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