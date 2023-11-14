2022年內地城市外籍人才吸引力指數：北上廣居前三　杭州超越深圳

11月12日，2023杭州國際人才交流與計劃合作大會上，中國科學技術部國外人才研究中心發布了2022年度「魅力中國—外籍人才眼中最具吸引力的中國城市」中國城市對外籍人才對吸引力指數，北京、上海、廣州、杭州、深圳位列吸引力指數排名前五位。



2022年度「魅力中國城市」主題活動成果在杭州國際人才交流與計畫合作大會開幕式上發布。（科學技術部外國人才研究中心）

據《中國青年報》報道，該指數共從42個樣本城市中的6095份問卷中得出，針對在樣本城市工作生活的外籍人才開展問卷調查，從工作滿意度、生活便利度、環境友好度三個維度對外籍人才的評估進行指標量化分析。

結果顯示，北京、上海、廣州、杭州、深圳、蘇州、青島、南京、成都、重慶、廈門、常州、長沙、濟南、西安、寧波、昆明、長春、武漢、佛山位列2022年度中國城市外籍人才吸引力指數前二十。

上海，外籍人士進行志願服務。（視覺中國）

前20城市主要分布在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區等國家戰略區域；東部、沿海地區城市一向受到外籍人才青睞，吸引力穩定位居前列；中西部地區城市日益受到外籍人才關注，成渝首次共同進入前十名。

北京、上海、杭州的工作滿意度評價最高；北京、廣州、杭州的生活便利度評價最高；北京、上海、廣州的環境友善度評價最高。

在工作滿意度方面，近9成受訪外籍人士看好在華職業發展前景；在生活便利度方面，外籍人士認為交通出行最便利，同時對教育、醫療服務還有較強訴求；在環境友好度方面，外籍人士對中國城市的社會治安給予高度評價，對政府服務的效率認可度也很高，超過8成的受訪者表示能夠比較便利地辦理簽證、工作許可、居留許可等證件。