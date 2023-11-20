深圳好去處｜筆架山體育公園開園　福田口岸地鐵直達一站玩遍五園

11月18日，深圳福田筆架山體育公園正式開園，居民又多了一個體育休閒勝地。開園後，公園體育場館同步開通線上預約服務，市民遊客可通過「美麗深圳」「幸福福田」公眾號或登入「i深圳」APP，一鍵預約體育場館。港澳居民持「回鄉證」亦可線上預約。



筆架山體育公園位於深圳市福田區皇崗路和筍崗西路交叉口東北角，是深圳「五園連通」計劃的重要一環，連結了蓮花山公園、中心公園、銀湖山郊野公園等園區，完善了生態遊憩骨架覆蓋，使原本距離不遠的公園、閒置綠地集群連片，讓市民盡享綠色生態福利和體育休閒空間。

公園以體育為主題，總面積約26萬平方米，整體分為南北兩區。南區為筆架山營地，今年7月1日已對外開放，可在此體驗星空影展、草坪音樂會、觸式橄欖球。此次開園的為北區，目前已建設完成，將提供7片足球場、4片籃球場、6片羽球場、3片毽球場、9片乒乓球場、3組健身器材、4座廁所及1.6公里環跑步道等運動休閒及便民服務設施。

不過，因遊樂設備及部分服務設施訂製週期較長，兒童遊樂設備、遊客服務中心、模型車賽場等需於12月25日前完工後才能投入使用。

此外，筆架山體育公園提供了約17萬平方公尺的綠色休閒空間，打造「運動+自然」的全新微度假打卡地，無論是與友人組隊進行激烈的比賽，或是單獨享受運動帶來的快樂，這都將是市民朋友的絕佳選擇。

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可通過「深i公園」或「幸福福田」及「i深圳」App進行預約，點睇大圖：

公園地址：福田區皇崗路和筍崗西路交叉口東北角



交通：

1、乘坐地鐵10號線至「冬瓜嶺」站E出口，經深業上城自西向東至筆架山廊橋即可到達。

2、乘坐11、12、58、216、222、323、E5、M202、M207、M401、M454、 M588路公交車至「筆架山公園」站後，下車步行200米即可到達。

3、自駕：微信搜索「深i公園」小程序，選擇點擊進入「預約停車」，選擇「筆架山公園」預約停車，最早可提前2小時預約。

