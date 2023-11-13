深圳好去處｜11月必去打卡位　蓮花山變身「最美花海」地鐵可直達

11月的深圳有多美？來看看蓮花山最美的花海就知道。



深圳簕杜鵑花展已正式開始，免門票、免預約！1片七彩花海、2個特色展區，還有首次亮相的公園咖啡節，不僅好看，而且好玩！

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七彩花海蓮花山公園的毓秀園是今年花展的重頭戲，這裏的簕杜鵑比往常綻放得更加豔麗。正所謂「含蕊紅三葉，臨風豔一城」。站在園中放眼望去，漫山遍野綻放着簕杜鵑，萬紫千紅之間，隨手一拍都是花海大片！

愛花的深圳人想要大飽眼福，那一定要來毓秀園！位置靠近公園西門、蓮花湖邊上，可別走錯！特色展區今年的特色展區移到椰風林大草坪，10家園林企業將簕杜鵑與環保材料相互組合，搭建了豐富多彩的小花園。這些小花園不僅獨具創意，而且美妙絕倫，一路觀賞下來也很好出片！在公園另一側，深圳本地高校的6組作品同樣不容錯過。

公園市集與咖啡節值得一提的是，今年蓮花山花展首次加入了咖啡元素，首屆深圳公園咖啡節將與花展同期舉辦。在園內主瀏覽路線上，還分佈着有園藝超市、閲讀市集和露營營地，使得花展的趣味性提高了不少。花展不只能打卡拍照，在公園一路遊玩、一路恰咖，這樣的體驗簡直不要太享受。

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花展地址：深圳蓮花山公園（主會場）

時間：2023年11月10日至19日，咖啡節同期舉辦。毓秀園每週一閉園維護，最佳賞花時間推薦是清晨8-10點或者下午3-5點。

地鐵：3號線蓮花村站，4號線蓮花北站，2號線蓮花西站，3、4號線少年宮站。

巴士：蓮花北村站、北大醫院站、蓮花山公園站、蓮花山西站等。

自駕：推薦導航至深業上城停車場或者中心書城停車場，再步行前往。

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