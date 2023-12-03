北上攻略｜廣州11區「迎春花市」區區都有！一文睇時間、地址

據《南方都市報》報導，2024年廣州傳統迎春花市正在籌備中，目前全市11個區已初步確定花市的舉辦時間、地點及規模，將舉辦獨具嶺南特色的傳統迎春花市。



應市民訴求，2024年廣州傳統花市活動將延長舉辦時間並擴大規模。其中，天河區花市活動延長3天（2月4日至9日），越秀、荔灣、白雲區延長1天（2月6日至9日），番禺、花都、南沙、從化區花市活動時間爲5-7天不等，天河、荔灣、海珠、南沙區花市檔位數比去年增加1倍以上，花市規模大幅度擴大。

同時，2024年傳統迎春花市將增強市民群眾在網上參與互動，將選出「最」花市。屆時，市民和遊客可在相關媒體平台、公衆號上投票選出自己心目中「最心儀」「最有年味」或「最具創新」等花市，評論分享自己知道的花市故事、軼事，齊齊共敘花市「茶話會」。

2024年廣州各區傳統迎春花市舉辦時間、地址：

越秀區

舉辦時間：2024年2月6日上午8:30至2月10日凌晨2:00，（其中2月6日至8日三天至晚上24∶00，2月9日—10日至凌晨2∶00），爲期4天。

地點：西湖路、教育路



海珠區

舉辦時間：主會場：2月7日至10日凌晨2∶00（共3天）；分會場：2月2日至9日（共8天）

地點：2024年海珠花市主會場設在濱江西路（人民橋以東至解放橋以西）、寶崗大道（濱江西路口至南華西路口）；分會場設在江南中街（江南東、碧水瑤溪牌坊等）



荔灣區

舉辦時間：2月6日至9日（共4天）

地點：荔灣區荔灣路（南至中山八路口，北至西華路口）



天河區

舉辦時間：2月4日至9日（共6天）

地點：天河體育中心



白雲區

舉辦時間：2月6日至9日（共4天）

地點：白雲區萬達廣場、雲城東路（雲城南二路至雲城南四路段）



黃埔區

舉辦時間：2月5日至9日（共5天）

地點：主會場設在海絲城片區（黃埔公園）；分會場分別設在科學城片區（綠軸廣場）和知識城片區（南起步區開放一路）；各街鎮N個鮮花售賣點。



南沙區

舉辦時間：2月2日至8日（共7天）

地點：海濱路（逸濤小區外圍）暫定



增城區

舉辦時間：2月4日至9日（共6天）

地點：增城區增城廣場



番禺區

舉辦時間：2月5日至9日（共5天）

地點：南村鎮吉盛偉邦東側停車場



從化區

舉辦時間：2月3日至9日（共7天）

地點：江埔街欣榮宏廣場



花都區

舉辦時間：2月5日至9日（共5天）

地點:花都區芙蓉大道37號

