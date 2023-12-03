雲上嶺南｜廣州藝博院新館開放首日　人氣與看展體驗「爆棚」

11月30日，廣州藝術博物院（廣州美術館）新館正式開放，迎來首批觀眾。大批市民遊客趕來搶飲「頭啖湯」，現場人氣火爆，藝術氛圍「拉滿」。



一大早專程從佛山趕過來的杜先生，成為通過人臉識別閘機、安檢門入館的第一位觀眾。杜先生表示，因為對美術比較感興趣，在網上看到新館開館信息後，就提前進行了預約。

有現場觀眾告訴記者，新館的整體形象更現代，各大展區乃至過道藝術氛圍濃厚。雖然新館建築此前在網上社交平台掀起熱潮，但不少現場觀眾表示，更期待在館里看到名家名作，「會盡量把各個展覽都看一看」。

觀眾在館內觀賞拍照。（金羊網）

雖然新館首日預約已滿，但記者在現場看到，展廳空間仍較開闊，觀眾觀展有序，逛館體驗良好。不少市民觀眾用自帶設備進行記錄和直播，分享給更多暫未能預約進館的親朋好友。「我們期待更多市民走進美術館，也努力讓每一位進來的觀眾不枉此行。」廣州藝術博物院（廣州美術館）院長羅奇向記者表示，為應對觀展熱潮，該館已加大安保、講解等服務力度，確保為市民提供更好的公共文化服務。

記者在該館官方微信公眾號預約平台上看到，12月1日、2日、3日所有時段的預約已滿。

觀眾欣賞作品《父親》。（金羊網）

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