深圳地鐵8號線「山海專列」開通在即！　一文睇4站打卡攻略

出站即可享受陽光沙灘、碧藍大海的深圳地鐵8號線二期將於12月28日正式開通。這條承載著深圳人「搭地鐵去看海」夢想的「山海專列」，是深圳首條直達海濱大小梅沙的地鐵線路。



據悉，深圳地鐵8號線二期共設鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站4個站點，並以「山海如畫，築夢遠航」為主題營造「漫遊山海」的浪漫、趣味的地下空間，車站基本設施也處處與主題相呼應。

第一站：鴻安圍

是深圳地鐵線網中第一個以管線塗裝為裝飾設計的車站。車站採用「陽光+尋山覓食海」作為主題概念，採用開放的設計手法，突顯「依山傍海」的設計元素。透過管線造型設計，搭配簡約色彩，打造一個悠然自由的「山海航線」，讓乘客彷彿置身展覽館。



第二站：鹽田墟

鹽田墟站主打「美味濱海」主題意境，從進站的扶梯開始，就能感受到多巴胺的色彩。車站兩側天花結合海洋生物的造型元素與色彩，燈光透過鏤空天花板，映照出虛實光影，彷彿陽光灑入海面。同時，結合橙色貝殼藝術造型柱，將車站營造出愜意舒適的 「美食濱海」空間氛圍 。



第三站：大梅沙

大梅沙站採用建築空間一體，以「陽光+沙灘夢境」為主題，在地下車站打造了一個極具未來感的「海洋世界」，有著「深海之光」的美譽。這也是繼世界之窗站後，另外一座以主題樂園為主題設計的深圳地鐵車站。

其中，車站出入口以鯨魚為原型，通過牆面及簷口線條和側立面內嵌的玻璃，刻畫出神似鯨魚嘴的形態。「鯨魚嘴」及通透的天窗，打通地上空間與地下空間的連結，將海濱公園多層次立體景觀空間延伸至地下車站內，營造出潮韻浪綿山海的意境。濃厚的海洋藝術氛圍，將成為未來的「打卡勝地」。



第四站：小梅沙

小梅沙站以「梅沙探海」為主題，樓扶梯中間七彩珊瑚形態藝術造型柱，將成為車站的視覺焦點。兩側天花板結合海洋生物的造型元素與色彩，在加上造型柱共同營造出悠然自由、舒適浪漫的海底氛圍。



另外，每個車站均設有海洋元素的智慧客服中心、「小鯨魚」紋飾的車站線路圖、卡通鯨魚座椅，以及「度假風」公共洗手間等等。目前，各車站的外觀裝飾已基本安裝完畢，自動購票機、閘機、公共洗手間、母嬰室、導向標誌、垂直電梯等便民服務設施一應俱全，正在做開通前最後的準備工作。

據介紹，8號線二期囊括了鹽田各類豐富的文旅資源，其中途經鹽田海邊棧道、梅沙灣公園、大梅沙、小梅沙等著名景點，與自然、人文、小鎮等多元化濱海特色旅遊資源緊密銜接。

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另外，鹽田墟站開通後，市民遊客出站後步行約8分鐘，即可抵達深圳市八大美食街之一的鹽田海鮮街。大梅沙站的A、B出入口設計為外擴站廳，兩側縱向的設置可以將大家直接送往大梅沙沙灘。

小梅沙車站也有著「出站即是海灘」的特色便利設計，縮短了陸地與海的距離，是這條線路離海最近的一站。值得期待的是，小梅沙海灘將於2024年五一假期正式重新開放。聚集主題樂園、生態樂園、高級飯店、濱海主題商業、居住辦公等建築場景為一體。