01直擊｜深圳地鐵8號線二期提早開通　山海專列絕美海藍車站曝光

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期，周三（12月27日）正式開通運營，從蓮塘口岸出發大約40分鐘左右，即可抵達「東方夏威夷」大小梅沙。

據深圳地鐵工作人員向《香港01》介紹，深圳地鐵8號線二期此前暫定為周四（12月28日）開通，直至昨晚（12月26日）才最終確定提前一日開通。



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綜合深圳衛視、深圳新聞網報道，深圳地鐵集團12月26日發布運營預告稱，8號線二期於12月27日正式開通初期運營，全線各站上午10時58分對外服務。

8號線二期區段全長8.01公里，共設鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站4座車站，平均站間距為2公里，全部採用地下線敷設方式，最高運行時速為80公里/小時，區段全程運行時間為12分鐘左右。

8號線二期途經鹽田海邊棧道、梅沙灣公園、大梅沙、小梅沙等著名景點，開通後將串聯鹽田區文旅資源，進一步方便當地市民搭乘地鐵前往旅遊、休閒。其中，鹽田墟站周邊以住宅為主，臨近春天海圖書館、鹽田海鮮街和金色海岸碼頭等諸多網紅打卡點；大梅沙站周邊以旅遊景區為主，臨近大梅沙海濱公園、大梅沙村等。

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8號線二期開通運營後，與既有2&8號線實現貫通運營後，將形成貫通深圳市南山、福田、羅湖、鹽田、大鵬溪涌湧的軌道交通骨幹線路，成為貫穿深圳市東西的軌道交通幹線走廊，能夠有效服務於羅湖蓮塘片區及鹽田區的主要通勤客流以及市內前往東部旅遊的客流。

8號線二期開通後，深圳城市軌道交通線網（含有軌電車）運營里程將達到567.1公里，共393座車站。其中，深鐵集團所轄線網運營里程達到536.4公里，共370座車站。