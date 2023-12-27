北上好去處｜深圳跨年新玩法！光影藝術季等七大活動一文全攻略

【北上消費 / 北上好去處 / 深圳吃喝玩樂 / 跨年 / 新年 / 元旦 / 深圳旅遊】臨近年末，聖誕元旦假期來臨，不少港人北上消費，享受節日氛圍。深圳多個景區在跨年推出精彩活動，共同慶祝新年到來。一文睇清燈光秀、灣區超級燈會、光影藝術節、超級新年等七大活動介紹及攻略，體驗跨年新玩法。



■ 深圳光影藝術季 ■

深圳光影藝術季。（深圳城事攻略）

「深圳光影藝術季」作為城市公共藝術活動先鋒，持續吸納國內外知名藝術家以光影藝術助推深圳國際影響力，帶動多元跨界聯動。越來越多不同視角的人走進城市空間，打開城市想象，讓每道光都敍説獨特的故事，每個人都成為城市的發光體。

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📅 時間：2023年12月22日 - 2024年2月25日

📍 地點：福田主展區深圳節日大道及周邊區域，羅湖展區筍崗中心花園，南山展區深圳灣人才公園，光明展區虹橋公園，龍華展區觀瀾古墟古寺廣場。

■ 「國潮光影不夜城」燈光秀 ■

「國潮光影不夜城」燈光秀。（深圳城事攻略）

海上田園「國潮光影不夜城」燈光秀通過燈光打造十三大景點，元旦期間，還將攜手福永雜技團推出復古風巡遊快閃專場活動，觀眾可體驗國潮光影不夜城燈光秀和精彩演出。

📆時間：2023年12月30日 - 2024年1月1日

📍 地點：寶安區沙井街道民主大道海上田園

🚌 交通：巴士可乘坐B839路，B948路，337路，652路、779路、M331路至海上田園站，地鐵可搭乘12號線從B出口出站步行到達海上田園東站。

■ 灣區超級燈會 ■

灣區超級燈會。（深圳城事攻略）

2024灣區超級燈會擁有20000㎡璀璨燈海和40+超級燈組，還有國潮快閃、國風激光表演、美食市集、集福打卡抽獎遊戲。現場採用沉浸式演藝，變靜態觀燈為互動遊藝，將彩燈世界變成合家參與的花燈遊園，變臉藝人現場教學，20+各具人設的NPC遍布園區。

📆 時間：2023年12月30日 - 2024年1月1日

📍 地點：南山區白石路東8號歡樂海岸椰林沙灘

🚌 交通：地鐵可乘坐至9號線深圳灣公園站E出口直行300米

■ 甘坑古鎮燈籠節 ■

甘坑古鎮燈籠節。（深圳城事攻略）

甘坑古鎮燈籠節有「龍遊界涇 煙火甘坑」主題燈展，還有迎新花街、好運市集、非遺巡遊表演等系列活動。在燈籠節期間，古鎮巷子裏近三百個燈籠也將煥然一新，油紙傘巷等三個主題巷燈籠也將變身為璀璨華燈，營造文藝又浪漫的氛圍，為客韻新年錦上添花。

📆 時間：2023.12.30-2024.2.25

📍 地點：深圳龍崗區甘坑古鎮

🚌 交通：巴士可搭乘M224路、M268路、M269路、980路、M414路、M273路、M346路，到甘坑古鎮站下車即到，地鐵可搭乘10號線到甘坑站，自駕可搜索「甘坑古鎮北門停車場」，提供近760個停車位。

■ 錦繡中華燈會嘉年華 ■

錦繡中華燈會嘉年華。（深圳城事攻略）

2023年錦繡中華與國內頂級自貢燈會製作團隊，精心策劃，匠心打造52萬㎡華南Top級燈會、全新7大主題賞燈區、2000㎡懸湖四大神獸燈、10+國潮快閃演出、中式NPC神話再現、美食手作市集。流光溢彩華燈宴，火樹銀花不夜天，燈火璀璨中國年。一秒穿越時空，一步進入東方神話，打卡深圳夜遊天花板。

📆 時間：2023年12月1日 - 2024年3月10日

📍 地點：南山區深南大道9005號錦繡中華園區

🚇 交通：地鐵1號線「華僑城」站D口出站步行可到

■ 世界之窗閃光奇遇季 ■

世界之窗閃光奇遇季。（深圳城事攻略）

今年的深圳世界之窗閃光奇遇季設置了奇妙魔法劇場、元旦迎新大巡遊、冬日歷奇屋、閃光迎新音樂派對、氣球雨等應景活動，還有浪漫巡遊偶劇，節日氛圍感十足。

📆 時間：2023年12月30日 - 2024年1月1日

📍 地點：南山區深南大道9037號歐陸風情街

🚇 交通：地鐵可搭乘1號線（羅寶線）和2號線（蛇口線）直達

■ 歡樂海岸超級新年 ■

歡樂海岸超級新年。（深圳城事攻略）

深圳歡樂海岸結合聖誕、元旦、新春三大歲末迎新節慶，以「1場超級點燈節+1個新春花市+2大新春主題展+3大主題巡遊+N大互動體驗」的形式，聯動園區海洋奇夢館新年「海底派對嘉年華」及會員促銷等多元活動，打造8大節慶活動與6大促銷活動，充分打造元旦及新春主題場景，邀市民遊客一同「加滿福氣值，過超級新年」。

活動期間，設置光影裝置、迎春花市、跨年之夜、主題巡遊等豐富活動，百米長街亮燈與震撼煙花一同點亮海岸夜空，為城市送上美好新年祝願。還有百米龍燈巡遊、平安夜飄雪、潮汕英歌舞巡遊、新春醒獅表演等活動。

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📆 時間：2023年12月16日 - 2024年2月24日

📍 地點：南山區白石路東8號，深圳華僑城主題公園群與濱海大道之間

🚇 交通：地鐵可乘坐至9號線深圳灣公園站E出口