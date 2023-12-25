2024倒數中　3個生肖從今日起旺到農曆新年　屬牛吉星高照加人工

2024倒數計時中，搜狐網分享，「今天開始到春節發大財，翻身成為有錢人的3大生肖」，從現在到農曆新年，快看看你的生肖運勢如何？上榜沒有？一起準備迎接財神爺吧！



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生肖牛：機會來了

從現在開始到春節，可以說是吉星照耀，運勢回升，好運連連。常言道，「機會就是留給有準備的人」，之前的沉潛蓄力，終於發揮作用了，牛終於好運爆發！

牛在事業上逢流年吉星進駐財帛，薪水也會調升，讓你很有感，到春節都是花開富貴。

生肖豬：朋友是貴人

豬看起來憨呆憨呆，給人一種親切好相處的感覺，人緣也特別好，身邊的朋友來自各種領域，也變成你們的貴人。

從現在開始到到春節，豬事業上將得到朋友鼎力相助，升職加薪在望，財源也滾滾而來，在這個月，賺飽飽可望發大財。

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生肖羊：潑天富貴

羊過去在外奔波勞碌，吃了不少苦頭，但要知道，一切努力都是值得的。

從現在開始到春節，羊鴻運當頭，五路財神齊聚，生意興隆，事業風生水起，工作大權一把抓，財路廣開，錢包賺滿滿，準備過好年。

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