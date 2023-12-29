深圳龍崗兒童公園開園　有亞洲最大海盜船！內附交通及預約詳情

深圳市乃至粵港澳大灣區最大的兒童樂園——龍崗兒童公園，周四（28日）正式開園。龍崗兒童公園是主題式兒童森林探索公園，當中更建有全亞洲最大海盜船、全市海拔最高摩天輪等。



+ 5

龍崗兒童公園位於龍崗區鹽龍大道與愛心路交會處北側，佔地面積約32萬平方米。公園利用得天獨厚的自然環境和森林資源優勢，以場地現狀的森林山谷為基底，依山就勢展開「四體三區」佈局。

龍崗兒童公園擁有深圳海拔最高的全屏交互式星空摩天輪——「灣區之星」、全亞洲容量最大海盜船、粵港澳大灣區首個山地無動力設施群、粵港澳大灣區首個四維動感兒童劇場等設施場館，是深圳市規模最大、功能最全、業態最豐富的兒童主題公園。

此外，龍崗兒童公園還融合龍崗本土的國家級非物質文化遺產——永勝堂舞麒麟，結合自然元素和兒童性格特點，創作了具有現代藝術性、故事性、傳播性的IP形象——麒麟家族。

入園（人、車）需提前預約：

可通過「龍崗兒童公園」微信公眾號「公園預約」板塊預約，可提前24小時預約入園。

綠色出行：

進入預約頁面後選擇綠色出行➞填寫預約信息及時間➞預約成功➞現場預約碼核銷。

自駕出行：

進入預約頁面後選擇開車出行➞填寫預約車輛信息及時間➞預約成功➞停車場預約碼核銷。（注：停車預約不需額外進行入園預約）

交通方式：

地鐵：

搭乘16號線到愉園站C口或回龍埔D口，步行約15分鐘到達。（可搭乘3號線、14號線到大運站換乘16號線）

巴士：

龍崗兒童公園巴士專線一：接駁地鐵16號線，發車間隔4-7分鐘，途經愛地花園站、中南人防加油站、龍崗兒童公園站。

龍崗兒童公園巴士專線二：接駁地鐵3號線，發車間隔10-15分鐘，途經黃閣路、吉祥路、龍城大道。

麓園站-巴士站：可搭乘P65路、P376路、P298路、P215路到麓園站下車步行600米即可到達。

龍崗麓園總站-巴士站：可搭乘M307路、M556路到龍崗麓園總站下車步行800米即可到達。

深中龍崗初級中學站-巴士站：可搭乘P2路、P13路、P65路、P84路、P166路到深中龍崗初級中學站下車步行800米即可到達。

中南人防加油站-巴士站：可搭乘P2路、P13路、P44路、P84路、P87路到中南人防加油站下車步行700米即可到達。