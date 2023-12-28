深圳地鐵8號線開通民眾瘋打卡　港人：可惜錯過剪綵，最想歎海鮮

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期，昨日（27日）正式開通運營，12月28日開通第二日人氣站點大梅沙已經擠滿民眾打卡，亦有不少港人經蓮塘口案首次體驗新線路。港人梁先生也和一眾好友在大梅沙站拍照打卡，他笑言，原來打算今天來剪綵，結果8號線提早一天開通，錯失機會。



梁先生今日行程首站是大梅沙，然後去吃海鮮。梁先生透露，聖誕節假期去了中山、佛山旅遊，平時周末都會北上消費或者爬山，又推薦港人可以去從大梅沙去深圳梧桐山。



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港人梁小姐也和朋友同行，她利用深圳地鐵8號線規劃了一日遊行程，「先到大梅沙拍照，再去鹽田墟吃海鮮最後去盒馬買嘢，從落馬洲返香港」，記者發現大梅沙站的鯨魚吸引不少民眾打卡。港人陸小姐也是打卡民眾的一員，她開心和朋友合影並透露，喜歡深圳地鐵站大且每站都有特色，「不似港鐵這麼小和擠。」

蓮塘口岸40分鐘內可到東方夏威夷 料成新打卡熱點

《香港01》記者實測，從蓮塘口岸出發到大梅沙站35分鐘，到小梅沙站則約40分鐘，即可抵達「東方夏威夷」大小梅沙。惟小梅沙附近仍在施工，目前計畫是要等到明年（2024年）5月勞動節才能開放小梅沙景區，但已有不少民眾前往該站詢問附近海鮮店家「哪裏能看海呢？」

而有著海灘、椰樹、大草坪的大梅沙則是未到假日就擠滿人潮，更有不少民眾躺在草地吹風野餐。亦有不少家庭帶著小孩到大梅沙體驗滑沙、坐小火車，不少攤位早在下午就開始擺攤，更能看到港人組成的腳踏車隊邊看海邊運動。值得一提的是，鹽田區正舉辦山海生活節，27日晚間更曾在大梅沙沙灘施放煙火。

據此前報道，8號線二期途經鹽田海邊棧道、梅沙灣公園、大梅沙、小梅沙等著名景點，開通後將串聯鹽田區文旅資源，進一步方便當地市民搭乘地鐵前往旅遊、休閒。其中，鹽田墟站周邊以住宅為主，臨近春天海圖書館、鹽田海鮮街和金色海岸碼頭等諸多網紅打卡點；大梅沙站周邊以旅遊景區為主，臨近大梅沙海濱公園、大梅沙村等。

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非假日蓮塘口岸也逼爆 許多港人仍不知新線開通

此外，值得關注的是，記者今日上午10時從蓮塘口岸過關發現，聖誕假期已過但口岸仍逼爆，一度需管制人流。許多今日北上港人不知道深圳地鐵8號線開通，稱只是要去華強北買電子產品、帶孫子和老公過關買嘢，足見港人北上已成新常態。