深圳地鐵跨年延時營運　寶安新開免費巴！港人可由口岸直達壹方城

新年將至，深圳地鐵全網將於跨年夜當日延長運營服務1.5至2小時，最晚尾班車接近翌日凌晨2時。

此外，寶安區新開通兩條免費巴士線路，當中一條會由深圳灣口岸始發，便利港人往返歡樂港灣、前海HOP天地、壹方城等地。



深圳地鐵全網將於跨年夜當日延長運營服務1.5至2小時。（深圳地鐵）

深圳地鐵跨年夜延長運營

據「深圳發布」報道，2023年12月31日，深圳市地鐵全網（含港鐵深圳4號線，不含20號線，下同）將延長運營服務1.5至2小時。

臨近深圳灣公園的9號線將特別延長約2小時，最晚雙方向尾班車接近翌日凌晨2時。2023年12月29日及2024年1月1日兩天，全網延長運營服務1小時。

連接深圳北高鐵站的地鐵5、6號線和連接深圳機場的地鐵11號線，將在2023年12月29日及2024年1月1日，雙方向不早於翌日淩晨1時發出。

深圳途經口岸巴士加密

此外，深圳部分巴士運營時間亦將延長。而為保障遊客前往，大鵬景區、甘坑小鎮、梧桐山等景區遊玩，各大景區假日專線巴士會繼續開行。

同時，途經深圳灣口岸、羅湖口岸、皇崗口岸、世界之窗、蓮花山公園、深圳灣公園、仙湖植物園、梧桐山、鳳凰山等重要口岸及旅遊觀光點的巴士線路將視客流情況，適當增加運力，加密發車班次，以滿足假期出行需求。

寶安區開通兩條免費文旅專線

近日，深圳市交通運輸局寶安管理局開通了文旅消費專線和寶中歡樂環線2條線路，加強寶安中心區往深圳灣口岸、寶安中心區內部微循環聯繫。

文旅消費專線從深圳灣口岸A停車場始發，沿口岸聯絡道、東濱路、前灣三路、聽海大道進入寶安區後，由海秀路直達海濱廣場，繞行寶華路、創業一路、寶興路，再由原路返回深圳灣口岸A停車場。

文旅消費專線服務時間為每日早9時至晚10時，發車間隔為20分鐘，途徑萬象前海、歡樂港灣、前海HOP天地、壹方城等站點。

寶中歡樂環線從歡樂港灣配建場站始發，除滿足市民前往壹方中心、前海HOP天地、海濱廣場、濱海文化公園、歡樂港灣等熱點區域的出行需求外，還將串聯起軌道1、5、11號線，加強歡樂港灣東西岸的聯繫。

寶中歡樂環線的服務時間為每日早10時至翌日凌晨2時，平均期的發車間隔為10分鐘，高峰期（下午4時至夜晚8時）的發車間隔為5分鐘。

值得一提的是，寶中歡樂環線一改往日按站停靠的運營模式，只要站在行駛線路邊的巴士安全停靠區域招手即可上車。