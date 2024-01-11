深圳地鐵12號線二期　料明年開通運營　將成西部骨幹線路

作為深圳西部的軌道交通骨幹線，地鐵12號線二期工程日前實現車站主體結構全封頂，各車站內部結構施工即將完工。預計2025年開通運營後，將在松崗站與已開通的6號線、11號線實現三線換乘。



近日，深圳地鐵12號線二期沙三站矩形頂管暗挖工程順利貫通，這是目前貫通的世界最大矩形頂管，其採用的「繁華城區地鐵暗挖車站關鍵技術」是在城市軌道交通領域應用示範的首次關鍵性突破，也是超大斷面矩形頂管暗挖技術在世界範圍內的首次成功實踐。

沙三站位於帝堂路與沙井路交叉路口，沿沙井大街方向敷設佈置。車站為地下二層島式站台車站，結構形式為單柱雙跨框架結構，車站總長約208米，標準段寬約23米。車站兩端頭採用明挖順作法施工，中間部分採用機械頂管暗挖施工，機械暗挖總長度約70米。

深圳地鐵12號線二期線路圖。（深圳新聞網）

報道指，沙三站車站範圍內施工條件複雜，建設單位最終創造性地採用上下組合式矩形頂管機頂推施工車站主體結構，推動了城市軌道交通朝綠色、生態、智能化發展方向邁進。

全長約8.05km、設站6座的地鐵12號線二期，由12號線一期終點海上田園東站引出，沿豐民路、蠔鄉路、沙井路、沙江路敷設，終至松崗站。預計2025年建成通車後，實現與地鐵6號線、11號線連接，實現三線無縫換乘，支撐空港新城、沙井及松崗片區發展，緩解寶安、光明片區的交通擁堵。