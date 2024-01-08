深圳舉辦城市民謠歌匯新年音樂會　羅大佑等知名歌手齊聚獻唱

1月6日晚， 「吾城吾歌」——新時代中國城市民謠歌匯新年獻唱音樂會在深圳寶安體育館舉辦，羅大佑、老狼、房東的貓、張磊、好妹妹等跨越不同年代的民謠歌手和樂隊、音樂人群星聚集，共同唱響2024年屬於深圳的民謠新篇。「吾城吾歌」作為系列活動，在過去兩個多月的時間裏，從港灣之畔到金融街區再到大型場館，「歌匯」十度成功唱響，始終致力於將深圳打造成中國民謠新高地。



新年歌會四大章節 跨時光解讀「民謠是什麼」

2024年的第一個周末，「吾城吾歌」新年獻唱音樂會以一種跨越時空的姿態，將信心和希望用民謠的表達，響徹深圳寶安體育館。本次新年獻唱音樂會由《第一節：青春不散場》《第二節：所念皆星河》《第三節：今晚月光那麼美》《第四節：所有光陰皆為故事》等部分構成。

作為「吾城吾歌」第一季新年獻唱音樂會，從演出陣容、主題深度、觀感體驗、原創作品四大維度較之前演出都有不同程度的升級，不僅喚醒了深圳人的青春記憶，還激活了人們更多的生活遐想和未來之思，綻放出一種更加蓬勃的文化自信。

羅大佑創作於1980年的《光陰的故事》、老狼在1994年首唱的《同桌的你》、好妹妹在2013年推出的《你曾是少年》以及房東的貓在2023年最新發行的《邊界》等，讓人淚流滿面的瞬間太多。這群記錄民謠歷史的民謠歌手和樂隊，匯聚在「吾城吾歌」的舞台，也完成了一段跨越時空的民謠「對話」。

羅大佑演唱《光陰的故事》（羊城晚報）

舞美締造藝術表達 多首原創佳作深圳首發

從歡樂港灣摩天輪下的海風樂韻、廣場放歌再到寶安體育館的新年獻唱音樂會，意味著視聽體驗的全面煥新。在空間結構和燈光造型的加持下，新年獻唱歌會以更為豐富的藝術表達和渲染方式，締造民謠視聽感官。民謠氣息濃郁的巨型吉他光影和歌曲意境相互交融。無論是現場觀眾還是網友，既驚嘆於不同年代的民謠都有同樣的美好，又對民謠中反映城市生活和年輕內心的議題產生共鳴。

「吾城吾歌」總導演夏楓在接受採訪時說，這次的舞台設計成了一棵樹的形態，寓意民謠是一粒種子在深圳這座城市生根發芽，「吾城吾歌」第一季歷時近三個月，作為一個民謠系列活動，這在深圳歷史上是絕無僅有的，我們希望通過這樣長時間的、高品質的民謠歌匯，將「吾城吾歌」打造成讓每一位深圳市民感到驕傲的文化名片。

在民謠歌匯期間，大批文藝界人士和年輕音樂人來到深圳，深入感受深圳，寫深圳、唱深圳，參與民謠歌曲創作活動，創作出諸多彰顯「深圳氣質」的民謠佳作。兩個多月的時間裏征集了160首原創佳作，《青山》《深圳河》《笑印》等多首新歌在本次新年獻唱音樂會首發，用民謠之聲傳唱中國故事、大灣區故事、深圳故事。

觀眾一起唱起民謠（羊城晚報）

10場歌會27城近50組歌手 在大合唱中匯聚民謠力量

2023年10月的那場啟動歌會，讓深圳的民謠DNA徹底動了。仿佛從那一夜開始，深圳的風都飄蕩著民謠的旋律。從馬條、HAYA樂團、趙照、張尕慫、隔壁老樊、韓小九，到萬曉利、與非門+、鄧智偉、河床樂隊，再到此次新年獻唱音樂會的羅大佑、老狼等殿堂級歌手，匯聚了來自27座城市的近50組民謠音樂人。

正如著名詞作家、導演甲丁所說，「用一座城市的誠意，把分散的民謠力量集合起來」。「吾城吾歌」就是帶著深圳的誠意，與民謠歌手、樂隊雙向奔赴，迎來屬於民謠的高光時刻。不少觀眾表示：現場此起彼伏的大合唱，就是民謠直抵人心、匯聚人心的生動見證。

港澳台歌手齊聚深圳 以民謠唱響「灣區同心」之音

「吾城吾歌」系列的成功不僅在於歌手的演繹和民謠的動聽，更在於其背後蘊含的文化共鳴和灣區融合。從承辦啟動歌會的歡樂港灣，到走進深圳廣電金融文化街區，再到新年獻唱音樂會的寶安體育館，歌匯都以開放包容的胸懷和姿態，邀請了包括羅大佑（中國台灣）、黃中原（中國台灣）、鄧智偉（中國香港）、陳俞霏（中國香港）、Scamper跳越號（中國澳門）在內的兩岸三地民謠歌手來深參與，真正呈現深圳作為粵港澳大灣區核心引擎，推動灣區各城文化交融的成效，形成了以民謠為媒介，「灣區同一心」的情感連接，助力人文灣區建設。

「吾城吾歌」新年音樂會現場（羊城晚報）

多板塊助推深圳民謠事業 再鋪陳奏響「吾城吾歌」續曲

「吾城吾歌」作為系列活動，由歌會展演+中國城市民謠深圳首發中心+熱度排行榜+歌曲征集+創作采風+民謠沙龍等多板塊組成，這或許是屬於深圳民謠的創新思路和厚植原創土壤的不變初心，通過多方參與的形式為民謠呈現更多可能。此次新年獻唱音樂會的舉辦只是暫告一段落，歌曲征集和創作采風還會持續,「吾城吾歌」新一季亦已籌備。深圳對民謠的心意還在慢慢鋪陳，深圳人對民謠的熱情，亦會隨著「吾城吾歌」的舉辦而逐漸升溫，助力深圳民謠重鎮乃至原創音樂高地的建設。相信，在活動的推動下，民謠人將秉持中國文化自信，不斷推出更多優秀經典的中國民謠作品，讓這些美妙的作品成為中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展的生動例證，向著世界不斷拓展，朝著未來無限綿延。