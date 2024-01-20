省港盃停擺4年後復辦再現持續半世紀戲碼　廣東主場預售票一萬張

昨日（19日），中國香港足球總會公布，省港盃相隔4年復辦，分別上演男﹑女子及元老賽，其中港隊男足首回合在本月31日於旺角大球場鬥廣東，次回合則在下月7日作客越秀山。據悉，第42屆省港盃足球賽第二回合廣東主場預計售票一萬張，分為一等票和二等票，價格分別為120元（人民幣．下同）、80元，更有贈送球迷服的限量套票，為188元。



本屆省港盃廣東隊由廣東省足球協會程志文副主席擔任領隊，廣東省足球協會郭子超擔任副領隊，主教練是廣東籍知名教練周穗安，執行主教練則由來自梅州客家的西班牙籍巴勃羅擔任。球隊以中超球會梅州客家隊為班底，加上佛山南獅、廣州隊、廣州影豹等省內外球會的廣東球員共同組成。

廣東省足球協會副主席、秘書長鄧歡歡表示，前幾年，省港盃因疫情停辦，雙方都希望這項傳統賽事能盡快恢復。在本屆賽事的籌辦過程中，雙方克服亞洲盃同期舉行的困難，盡量抽調精兵強將參賽，為了讓省港盃「重回夢想的起點」，越秀山體育場更延後了升級改造的時間，「希望能為球迷奉獻一場充滿本土氣息、本土元素的高水平足球賽事」。

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球票方面，廣東主場預計售票一萬張，於本月19日18時開售。其分為一等票和二等票，價格分別為120元、80元，更有限量套票188元（含一等票一張與球迷服一件），球迷可通過「看個比賽」APP或小程序購買。

據介紹，球票設計理念呈現粵港兩地濃厚的歷史底蘊，底紋元素展示兩地體育、人文等相互交融。今年恰逢龍年，球票上兩條龍相融交會，而在歷屆傳承的省港盃獎盃上也有兩條龍，寓意龍的傳人，通過足球的方式，進一步展現兩地龍馬精神、生龍活虎的精神面貌和深厚的情誼。

另外，在賽前、中場休息及賽後，還分別設有現場大合唱、代表嶺南文化的醒獅和舞龍表演，並有球迷抽獎活動，一等獎為一汽奧迪Q4汽車。

省港盃足球賽是廣東省和香港之間的一項傳統足球賽事，已持續半個世紀。1978年，為了促進中國體育的發展與交流，香港企業家霍英東率香港足球總會到廣州，就創辦一年一度的省港盃足球賽與中華全國體育總會廣東分會主席陳遠高會談。

兩地足球界的代表同年12月7日簽訂協議書，決定自1979年起，在每年元旦與農曆新年期間，廣東省足球協會和香港足球總會各派球隊，分別在廣州和香港各舉行一場比賽，採取流動獎盃制，勝方獲省港盃獎杯，並將每年賽果鍥刻在獎盃上。

1979年1月21日，在廣州越秀山體育場，霍英東親率香港隊出戰第一場省港盃賽事，由廣東隊憑借歐偉庭的入球以1比0勝出。次回合於1月28日，即農歷年初一在香港舉行，廣東由古廣明與歐偉庭建功，香港則由梁能仁罰進12碼，雙方以1比3結束比賽。故此，廣東隊以4比1的總比分獲得了首屆省港盃賽冠軍。

近兩屆賽事均由香港隊獲得冠軍。圖為2019年的第41屆。（資料圖片／梁鵬威攝）

迄今，省港盃已舉辦41屆，其中廣東隊獲得24次冠軍，香港隊獲得17次；廣東隊總入球108球，香港隊79球，並出現過8次12碼大戰。

值得一提的是，雖然總體上廣東隊的成績略佔上風，惟在近兩屆，即2018年第40屆與2019年第41屆的賽事中，均由香港隊獲得冠軍。