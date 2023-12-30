央視前足球「名嘴」段暄向體育總局原高官行賄逾950萬人民幣

中央電視台前知名主持人、足球解說員段暄被法院認定，在2018年至2020年向時任國家體育總局奧運會備戰辦公室主任、中國賽艇協會主席、中國皮划艇協會主席劉愛杰行賄人民幣、美元、歐元等現金，合計逾950萬元（人民幣，下同）。



內媒《經濟觀察報》30日引述權威消息人士報道上述消息。「段暄向體育總局原高官行賄逾950萬」30日下午沖上微博熱搜。

消息人士透露，段暄行賄地點包括美國、挪威、西班牙、印尼及北京等國內國外的多個處所。消息指出，劉愛杰以犯受賄罪被河南省鶴壁市中級人民法院一審判處有期徒刑11年，並處罰金200萬元。劉愛杰對此「認罪認罰」。

鶴壁市司法系統的兩位工作人員向媒體證實，段暄則因涉嫌行賄罪由鶴壁市山城區檢察院向山城區法院提起了公訴。

鶴壁市司法系統的兩位工作人員向內媒記者證實，段暄因涉嫌行賄罪已由鶴壁市山城區檢察院向山城區法院提起公訴。（觀察者網）

公開資料顯示，今年51歲的段暄畢業於北京廣播學院國際新聞系，此後進入央視主持《足球之夜》《天下足球》《冠軍歐洲》等經典節目，還接連擔任四屆世界盃足球賽事的解說員。段暄正是以中央電視台足球解說員的身份為公眾熟知。

段暄2015年離開央視，加盟中國前首富王健林之子王思聰實際控制的北京香蕉計劃體育文化有限公司擔任法定代表人和總裁，負責香蕉體育的運營和管理，成為一名體育商人。

段暄微博最後一條更新停留在今年4月18日下午。就在兩周前，中共中央紀委國家監委4月4日發布消息稱，劉愛杰涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和河南省監察委員會審查調查。劉愛杰妻子張秀雲也一度被帶走配合調查，段暄亦因劉愛杰案被河南紀檢監察機構帶走調查。

公開資料顯示，劉愛杰曾任中國體育總局水上運動管理中心副主任、體育總局備戰辦主任、競技體育司副司長等職。他在2017年8月當選中國賽艇協會主席，主抓東京奧運會水上項目備戰工作。

內媒《財新網》今年10月引述多名知情人士報道，段暄被指涉嫌向劉愛杰行賄，以謀取承攬備戰北京冬奧會跨項跨界選材等工作的相關利益。