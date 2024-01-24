時隔12年廣州白鵝潭初一煙花秀回歸　另附粵各市區民眾可燃放細則

1月24日，廣州市新聞辦召開「年味最廣州」記者會，宣布時隔12年廣州將於今年2月10日大年初一在白鵝潭重啟煙花秀。



據介紹，廣州今年將在2月10日（大年初一）晚在白鵝潭重啟春節煙花表演，時常約45分鐘。這也是廣州在停止集中燃放煙花12年之後，再次重現煙花年味。今年春節將傳統民俗和現代科技相結合，策劃推出各類煙花匯演，用人民群眾喜聞樂見的方式傳承中華優秀傳統文化。

此外，南沙區明珠灣將舉辦獨特的海上煙花表演和無人機表演，融創及從化碧水灣溫泉度假區也將舉辦形式各異的煙花秀。另外，全市還有900多場傳統民俗活動將在農曆春節登場。

圖為12年前白鵝潭最後一次放煙花。

廣東省各市區劃定民眾可燃放區域

除官方煙花表演外，去年年末時，廣州市番禺、花都、南沙、增城、從化等多區亦接連公布民眾可自行燃放煙花的範圍。不過越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔等6區全域範圍禁止燃放煙花爆竹。

花都區規定白雲機場週邊、新華街、花城街、秀全街、新雅街和梯面鎮全境、獅嶺鎮中心城區禁燃煙花。增城區規定荔湖、荔城、石灘、寧西鎮街內部份區域為禁止燃放區域。從化區街口街、江埔街、郊區街的社區、村落禁止燃放煙花爆竹。

番禺區：

番禺區規定石碁鎮、新造鎮、化龍鎮、石樓鎮範圍可於農曆春節除夕、正月初一至初七、農曆正月十五、農曆五月初一至初七（端午節前後）燃放C、D級煙花爆竹。同時規劃27間零售店合法售賣煙花爆竹。

注意番禺區全年禁燃區域為：南村鎮、市橋街、沙頭街、東環街、橋南街、小谷圍街、大石街、洛浦街、石壁街、鐘村街、大龍街、沙灣街。

南沙區：

南沙區規定珠江街、萬公頃沙鎮、橫瀝鎮、東湧鎮、大崗鎮、欖核子鎮等，以及黃閣鎮除小虎島、沙仔島外範圍為限時燃放區域，可燃放C、D級煙花爆竹。允許燃放時間為農曆除夕、正月初一、初二全天；正月初三至正月十五、端午節、中秋節的7時至24時。嚴禁燃放A級、B級煙花爆竹及孔明燈。

佛山、東莞、開平設區域限時燃放煙花

除廣州外，佛山高明區 、東莞虎門鎮 ，皆可限時燃放煙花。高明區為春節期間，虎門鎮為農曆除夕至正月初一全天，正月初二至正月十五、清明節、端午節、重陽節每日6時至23時，可燃放煙花爆竹，其他時間不得燃放。

另外，開平市的禁燃區域為東起振華，西至東匯城，南起迳頭，北至東樂村，包括祥龍片區、迳頭社區部份區域以及各禁燃區域連接橋樑、道路，以及三埠街道辦事處、長沙街道辦事處的行政區域，和封閉式管理的住宅小區。

開平市禁止燃放煙花區域。

據中國《煙花爆竹安全與品質》標準，A級產品是在特定條件下燃放的產品，應由專業燃放人員燃放或有證燃放，一般不允許零售經營。B級產品為噴花類單筒藥量大於500g，組合煙花小禮花單筒內徑大於30mm，最大允許藥量為25g/筒，總藥量大於1200g，譬如1.2吋48發以上的以上的煙花爆竹產品。

國家對煙花爆竹分為ABCD四類，廣東省各市區部份區域可燃放的為C、D級煙花爆竹。（資源圖）

C級產品中為噴花類、線香類、旋轉類（不含升空型）、造型玩具類產品，長度≤50毫米、內徑≤5毫米且單裝藥量≤0.2克的C級爆竹類產品，單筒內徑≤40毫米、單發裝藥量在25克以下、且總裝藥量在1500克以內的煙花類產品。適應於室外相對大的開放空間燃放。

D級產品適應於近距離燃放，包括噴花類、線香類、旋轉類（不含升空型）和造型玩具類產品。