預製｢年菜｣經濟引領春節消費新潮流　廣州年菜如何點燃新年味？

最近兩個月，一個「年菜」概念攪熱了雙節餐飲市場，發源於廣東的「年菜經濟」在全國遍地開花，要用「工業鍋」炒「農業飯」，讓年夜飯不再「年夜煩」。「年菜」如何緊抓節日經濟的強勁脈動？如何用「年菜」滿足海外華人的中國胃？



1月17日，2024中國年菜文化（南沙）研討會將在廣州市南沙區明珠現代都市農業實驗園舉行，此次活動由羊城晚報報業集團、南沙區農業農村局主辦，廣州南沙現代農業產業集團有限公司、廣州市南沙區預製菜產業協會承辦，品年菜之韻、承美食之源，政府代表、行業專家、企業代表將齊聚一堂，共同為年菜產業發展把脈，共議年菜如何點燃新年味。

南沙青蟹。（羊城晚報）

摩拳擦掌，備戰年菜

2023年廣東首提「年菜」概念，10月底召開的首屆「年菜」領軍企業座談會吸引了全國各地的預製菜企業參加，更有德國採購商連夜打「飛的」趕來。

17日即將召開的2024中國年菜文化（南沙）研討會，同樣吸引了廣東11個省級預製菜產業園、首批26家中國金牌「年菜」企業參加，還有省外的預製菜企業準備組團前來。

「年菜」經濟的背後，參會企業看到的是勃勃的商機和預製年夜飯的廣闊市場，大家希望以研討會為平台互相交流，促進「年菜」全產業鏈互聯互通，通過開創新消費場景，促成新消費欲望，形成新消費形態等，進一步點燃「年味」，引領春節消費「新食尚」，全力以赴拼經濟。

在南沙區，多個預製菜生產企業同樣摩拳擦掌，積極備戰「年菜」。作為粵港澳大灣區重要的「菜籃子」基地，南沙農業依托得天獨厚的區位、交通和政策優勢，取得了顯著的發展效。2022年南沙區農業總產值超126億元，連續三年位居全市之首；農村常住居民人均可支配收入4.2萬元，城鄉收入占比連續4年持續收窄。目前已成功打造南沙現代漁業產業園、南沙現代都市農業實驗園、南沙預製菜產業園等現代農業重要承載區。南沙孕育出的諸多美食也是響當當的，如南沙青蟹、小虎麻蝦、新墾蓮藕等本地特色優質農產品已行銷全國。

放眼全球，謀劃出海

如何進一步推動預製菜出海？如何用「年菜」滿足海外華人的中國胃？這也是本次2024中國年菜文化（南沙）研討會的主題之一。

多位來自美國、澳大利亞等國的僑領、華人或到現場、或通過線上方式參會，共商「年菜」出海大計，合力用美食推動國際交流。

就在近日，農業農村部發布《農業農村部關於認定廣州（南沙）農業對外開放合作試驗區的函》，指出廣州市南沙區創建農業對外開放合作試驗區基礎優勢明顯、目標定位清晰、建設內容具體、組織保障有力，符合《農業對外開放合作試驗區管理辦法（試行）》相關要求，現對南沙試驗區予以認定。

在此之前，南沙區就提出力爭打造全國預製菜產業標桿園和全國預製菜高質量發展示範基地。將按照「一帶、兩核、三心」的空間功能布局框架，加快打造預製菜進出口貿易區。