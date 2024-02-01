農曆新年｜深圳地鐵延長運營18天　羅湖除夕初二尾班車至凌晨2時

深圳地鐵將於2月4日至2月7日（臘月廿五至廿八），以及2月15日至2月19日（正月初六至初十），延長運營服務1至2.5小時。



深圳地鐵將於2月4日至2月7日（臘月廿五至廿八），以及2月15日至2月19日（正月初六至初十），延長運營服務1至2.5小時。（深圳衛視深視新聞）

據《深圳特區報》報道，為滿足深圳市民春運出行需求，深圳地鐵將延長運營服務。根據延長計劃，2月4日至2月7日（臘月廿五至廿八），以及2月15日至2月19日（正月初六至初十），深圳地鐵（含4號線，不含20號線）延長運營服務1至2.5小時，其中12號線僅於2月17日至2月19日延長運營。

運營調整後，全網各線路兩端車站首班車發車時間調整為6:10前後，全程尾班車調整為24:00或適當延後。其中，深圳北站將於2月16日（正月初七）、2月17日 (正月初八)在線網延長的基礎上再額外延長運營1小時，4、5、6號線雙方向尾班車發車時間不早於翌日2:00。

深圳地鐵1號線羅湖站將於除夕、年初二2天，延長始發尾班車至翌日2時。（資料圖片）

為確保地鐵線路與高鐵站、機場站以及口岸出行的有效接駁，1、3、5、6、6支、11、14號線將於2月20日至2月26日（正月初十一至十七）7天延長運營服務1至2.5小時。

此外，1號線羅湖站將於2024年2月9日（除夕）、2月11日（正月初二）共2天，延長始發尾班車至翌日2:00，終點站均為前海灣站，前海灣站往羅湖站方向的尾班車延長至翌日1:10。