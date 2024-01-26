搭深圳地鐵去海邊看日出！晨曦特快車明上線5時30分出發到大梅沙

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期，去年（2023）年12月27日正式開通運營，該線路經過蓮塘口岸直達被譽為「東方夏威夷」的大小梅沙，成為不少港人週末北上的首選。



為了進一步滿足大家「坐地鐵去海邊看日出」的願望，深圳地鐵於1月27日推出，2和8號線「晨曦特快」準直達車服務，「晨曦特快」將在每個休息日的早上5時30分從灣廈站始發，預計1小時抵達大梅沙站，能夠趕上深圳早上7點的日出。



晨曦特快將成為深圳地鐵全線網開行時間最早的載客列車，從黑夜中出發，黎明時分到達。



大梅沙是看日出的絕佳景點。（深圳發布）

據了解，「晨曦特快」將在每個休息日的早上5時30分從灣廈站始發，越行25站。中間經停後海（5時33分）、世界之窗（5時39分）、景田（5時49分）、福田（5時53分）崗廈北（5時56分）、大劇院（6時02分）、黃貝嶺（6時05分）、蓮塘（6時11分）海山（6時19）共9站，1小時直達大梅沙站，比普通列車節約25分鐘。

2023年12月30日，深圳大梅沙人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

據了解，近日深圳日出時間約在早上7點左右，乘坐「晨曦特快車」前往大梅沙正好能趕上到海邊看日出的絕佳時段，漫步沙灘和棧道感受海風和清晨的第一縷陽光。大梅沙站出入口外的觀景平台和海山站外的海濱棧道都是絕佳的日出觀賞地點。

大梅沙成明星站點 假期「人頭湧湧」

深圳地鐵8號線是一條旅遊特徵明顯的線路，8號線二期工程開通近一個月（截至2024年1月23日）以來，鴻安圍、鹽田墟、大梅沙、小梅沙四站累計進出站客流達到 238.85 萬人次，週末、節日期間日均進出站客流 15.29 萬人次，單日最高 33.93 萬人次，工作日日均進出站客流 5.33 萬人次，休息日客流遠超工作日客流。而元旦假期三天，僅大梅沙站三天累計客流便達到約 60 萬人次，成為名副其實的明星站點。

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深圳地鐵：加快研究大站快車

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在「晨曦特快」準直達車的基礎上，深圳地鐵正在加快研究在休息日開行更多大站快車的可行性，後續將對訊號、車輛等裝置設施進行必要的改造。

預計今年五一前後上線試行，以進一步提升深圳地鐵的服務品質，滿足市民、遊客多樣化的出行需求。」

蓮塘口岸40分鐘內可到東方夏威夷 小梅沙站仍未開通

此前，《香港01》記者實測，從蓮塘口岸出發到大梅沙站35分鐘，到小梅沙站則約40分鐘，即可抵達「東方夏威夷」大小梅沙。惟小梅沙附近仍在施工，目前計畫是要等到明年（2024年）5月勞動節才能開放小梅沙景區，但已有不少民眾前往該站詢問附近海鮮店家「哪裏能看海呢？」

而有著海灘、椰樹、大草坪的大梅沙則是未到假日就擠滿人潮，更有不少民眾躺在草地吹風野餐。亦有不少家庭帶著小孩到大梅沙體驗滑沙、坐小火車，不少攤位早在下午就開始擺攤，更能看到港人組成的腳踏車隊邊看海邊運動。

據此前報道，8號線二期途經鹽田海邊棧道、梅沙灣公園、大梅沙、小梅沙等著名景點，開通後將串聯鹽田區文旅資源，進一步方便當地市民搭乘地鐵前往旅遊、休閒。其中，鹽田墟站周邊以住宅為主，臨近春天海圖書館、鹽田海鮮街和金色海岸碼頭等諸多網紅打卡點；大梅沙站周邊以旅遊景區為主，臨近大梅沙海濱公園、大梅沙村等。