深圳去年GDP增長6%　新能源汽車產量增倍　餐飲收入增15%

深圳市統計局今日（30日）發布2023年深圳經濟運行情況，去年全市地區生產總值為34606.40億元（人民幣，下同），同比增長6.0%。



中國新能源電動車企業比亞迪旗下首款豪華SUV車型「騰勢N7」在全球上市。（圖片來源：比亞迪）

其中，第一產業增加值為24.71億元，同比增長2.6%；第二產業增加值為13015.32億元，同比增長6.5%；第三產業增加值為21566.38億元，同比增長5.6%。

全市規模以上工業增加值同比增長6.2%。規模以上汽車製造業增加值增長47.3%。其中，新能源汽車、服務機器人產量分別增長104.2%、36.0%。

全市社會消費品零售總額首次實現破萬億，達10486.19億元，同比增長7.8%。分消費類型看，商品零售增長7.0%；餐飲收入增長15.2%。

全市進出口總額38710.70億元，同比增長5.9%。其中，出口24552.08億元，增長12.5%；進口14158.62億元，下降4.0%。

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居民消費價格小幅上漲

2023年1-12月，全市居民消費價格比上年同期上漲0.8%。其中，食品煙酒價格上漲1.9%，衣著價格上漲3.9%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格上漲0.1%。