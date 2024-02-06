深圳開花市直通巴士　港人可於口岸搭乘　山姆專線新年正常運行

深圳南山迎春花市自上周六（3日）起，在南頭古城、中山公園、荷蘭花卉小鎮舉行。為方便市民及遊客來往花市，深圳市交通運輸局開通兩條直達專線巴士，當中一條由深圳灣口岸始發。



深圳市南山區迎春花市穿梭巴士線路圖。（深圳商報）

第一條專線巴士為「迎春花市穿梭巴士」，該專線串聯荷蘭花卉小鎮、中山公園和南頭古城三大迎春花市會場，供市民及遊客免費乘搭。

線路信息：

首末站：中山公園東門—中山公園東門（單環線）。

服務時間：2月3日至2月9日10:00—21:00。

計劃發車間隔：5—10分鐘/班。

票價：免費。

途經站點：中山公園東門、南山公安分局②、南頭古城、中山公園西門、中山公園北門（招呼站）、中山公園東門。

途經道路：南山大道、深南大道、前海路、北環大道、南山大道。

深圳市南山區迎春花市文旅專線線路圖。（深圳商報）

另一條專線巴士為「迎春花市文旅專線」，是深圳灣口岸至荷蘭花卉小鎮的定制快線，由深圳灣口岸至南山區迎春花市主會場最快僅需20分鐘，中途可接駁地鐵9號線南油及南山書城站，為港人來深逛花市提供便利。

線路信息：

首末站：深圳灣口岸a停車場—南頭總站（荷蘭花卉小鎮東門）。

服務時間：2月3日至2月24日10:00—21:00。

計劃發車間隔：20—30分鐘/班。

票價：3元/人次。

途經站點：深圳灣口岸a停車場、南油地鐵站、南山書城地鐵站②、南頭古城（南門）、南頭總站（荷蘭花卉小鎮東門）。

途經道路：東濱路、南海大道、深南大道、前海路。

此外，為了滿足農曆新年期間市民及遊客的小戶型需求，南山區內各條公園專線、購物專線、假日專線均正常運行，包括深圳灣口岸到深圳灣萬象城、海岸城等商圈以及後海地鐵站的深圳灣口岸假日專線，深圳灣公園接駁巴士以及前海山姆購物專線等。