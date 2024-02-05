新年港人北上｜深圳團年飯一枱難求　有餐廳規定年三十須三輪翻枱

深圳衛視深視新聞報道，深圳各大酒店、餐廳紛紛日前開啟年夜飯預訂，部分餐廳呈現「一枱難求」景象。深圳一海鮮主題餐廳總經理楊曉告訴記者，「大年三十、正月初一及初二是就餐高峰日，今年預訂的客人除了深圳本地的之外，也有很多來自香港、外省的遊客，比去年多了幾乎一倍的客流。」



深圳福田崗廈片區的海鮮主題餐廳則稱，大年三十當天晚餐，店面112張枱，30個獨立包間都已全部訂滿。而在深圳南山這家傳統老牌粵菜飯店，為滿足更多顧客的需求，飯店在年三十當晚制定了三輪翻台時間段，目前只剩第三輪翻台還可預訂。



深圳各大酒店、餐廳紛紛日前開啟年夜飯預訂，部分餐廳呈現「一枱難求」景象。（深視新聞）

除了吃年夜飯，還有不少市民選擇錯峰聚餐，在年三十之前就定好餐廳和家人朋友聚餐。深視新聞聯繫福田多家餐館了解到，週末至過年前的餐廳包房等幾乎都被訂滿，不少餐廳稱：「只能現場取號排隊」。不僅是年三十的年夜飯「一抬難求」，臨近春節，聚餐也很火熱。

此外，相比平時，年夜飯套餐的價格相對會高一些。深圳一家粵菜門店今年推出了多種組合的十人套餐，價格從4500元到5400元（人民幣，下同）不等，算起來人均消費為450元到540元。大眾點評則顯示，門店平時的人均消費在200到300元左右。

「深圳年夜飯預訂」搜索量比去年同期大幅增長8倍

線上資料同樣佐證了餐飲市場的火熱，進入1月以來，大眾點評網友對於「堂食年夜飯預訂」關注度高。美團外賣資料顯示，除夕前一週，「深圳年夜飯預訂」搜尋量比去年同期大幅增長8倍。其中，寶安區、龍崗區、南山區、福田區、龍華區是消費規模前五區域。

深圳各大酒店、餐廳紛紛日前開啟年夜飯預訂，部分餐廳呈現「一枱難求」景象。（深視新聞）

一些餐飲商戶通過美團、大眾點評等平台推出了低折年夜飯、團圓餐等到店套餐，提前鎖定春節期間市民遊客的堂食需求。據介紹，最近一週，深圳地區在美團上線「年夜飯」主題堂食套餐的餐飲商戶數週環比增長超110%。

在套餐命名和菜品上，餐飲商家為突出年夜飯的喜慶氛圍也花了不少心思，融入「龍年元素」，例如「福彩祥龍」「龍鳳呈祥」「龍騰祥瑞」「龍行大運」等，營造滿滿年味。

在社交平台上，亦有不少網民分享自己預訂年夜飯的過程，「跑了好幾家才訂上包廂」，「有些人6點多就去排隊了」。有網民評論道，「現在還能訂到很不錯啦」，「大多數酒店只要開年夜飯的基本都訂完了」。

有網民認為，預訂年夜飯一定要趁早，「我們都是剛吃完今年的就訂第二年的年夜飯」，「一些熱門餐廳最晚國慶後就必須得預訂了，再晚的話連大堂都沒有了」。

深圳餐廳業者：春節期間的備貨量上升了40%-50%

深圳某海鮮餐廳總經理楊曉說，「與平日相比，我們春節期間的備貨量上升了40%-50%，以應對客流高峰。例如羅氏蝦平日每天只需備貨200斤左右，春節期間每天備貨量要達到400-500斤，生蠔平日里備貨在1300只左右，春節期間則要準備1600-1800只。」

深圳某海鮮餐廳總經理楊曉說，春節期間的備貨量上升了40%-50%。（深視新聞）

深圳市烹飪協會秘書長侯麗捷表示，在年夜飯的預訂上，隨著消費需求的變化，年夜飯的用餐場景、獲取方式、菜品形式也變得更多元，消費者對菜品品質、食材新鮮度、烹飪手法都有了更高的要求，也更注重性價比。

侯麗捷稱，隨著消費主體的迭代和用餐場景的豐富，酒店和具有知名度的餐廳可以推出年夜飯外送到家服務。在上門代廚服務方面，我們通過培養更多相關從業者讓更高技能、更高標準的代廚走向市場，並制定各地域「年菜」標準，滿足消費者更具品質的年夜飯需求。

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