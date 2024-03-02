「東方夏威夷」即將開放 小梅沙海濱公園、美高梅酒店5月亮相

有着「東方夏威夷」美譽的深圳小梅沙，自2019年起開始升級改造工程，改造後將不再是眾人印象中的「海濱浴場」，而將呈現「一山、一海、一城、一世界」的空間格局。其中，美高梅酒店、小梅沙海濱公園將於今年5月開放營業，整個片區將在明年建設完成。



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據「深圳發布」消息，作為深圳市首個文旅業態的城市更新項目，小梅沙片區的改造項目統籌規劃面積3.9平方公里，涉及城市更新單元、海濱公園、郊野公園、交通集散中心以及新海洋世界等多個方面。

依託小梅沙天然山海資源稟賦，小梅沙片區整體改造以「宜居、宜業、宜游」的山海融城理念和「景區+街區+社區」三區合一的業態佈局，引領深圳高品質都市親海生活。而目前，小梅沙片區各項工作正按計劃推進，去年年底覲海廣場東地塊、梅沙客廳已完工，美高梅酒店、海濱公園將於今年5月開放營業，整個片區2025年建設完成。

據介紹，小梅沙片區將整體呈現「中央山海主軸+奇幻海洋世界+濱海風情小鎮+活力疊翠山林+歡樂梅沙海灣」的「一軸四區」空間格局。

其中，以鸚鵡螺為設計原型的小梅沙海洋世界擁有世界五大展區、四大秀場，結合全球最大青藍洞景觀，在聲光電的科技化場景中，數百個名貴海洋物種與人深度互動。未來將提供海洋科普、親子研學、科技演藝等體驗。

小梅沙海濱公園保留了侏羅紀千年海岸特徵，以海濱休閒、沙灘動感、親海歡享的層次遞進，鋪展開都市親海的自由之域。將承載起世界級海上賽事、海上娛樂、海濱浴場、沙灘音樂節、海濱婚禮等多元體驗，塑造全季全時的親海度假歡樂場。

深圳美高梅酒店北側緊鄰鹽梅路，南側可直達沙灘，東側連橋可達小梅沙海洋世界，西側比肩小梅沙海濱公園，即將面世的深圳美高梅酒店不僅僅是一項深入自然、兼具藝術感的酒店項目，同時也與周邊聯通呼應，共同打造了小梅沙特色的「藍色」生活圈。

小梅沙疊翠湖郊野公園是都市的「自然博物館」。溪谷碧道、環湖步道、森林郊野徑、科普中心、觀景平台點綴其間，一脈山林疊翠的自然野趣，引海向山，自然而然。